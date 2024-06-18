宜蘭礁溪溫泉馬拉松「補給讚」 邀排球國手與長跑女神代言
宜蘭「礁溪溫泉馬拉松」今起開放報名，分全馬、半馬、健跑及親子組， 賽事路線經過湯圍溝溫泉公園、三民濕地公園、龍潭湖等知名景點，被譽為最好跑的平地溫泉馬拉松。鄉公所今天記者會中，請到前排球國手張怡潔及「日籍萌系長跑女神」島田千緩同台代言，領銜揪跑。
礁溪溫泉馬拉松賽事邁入第12屆，去年報名5000多人，今年人數可望再向上攀升，目標衝破6000人。礁溪各村鄰社區樂於迎接賽事，互相較勁提供澎湃補給，包括讓人吃了還想再吃的燒雞、燒鴨及各式水果涼飲，讓每屆參與跑友都津津樂道。
賽事強調「肉腳也能跑，全台最好跑，免費溫泉專車」，預計12月7日在礁溪國小登場，全程馬拉松(42公里)、半程馬拉松(21公里)、健跑組(10公里)及親子組(3公里)，還特別規劃「全馬爬坡王」與「半馬衝刺王」特色區間賞。
主辦單位表示，只要在指定的路段區間跑出最速男、最速女可獲紀念衫及特色獎盃，獎盃是吳沙社區陶藝班指導老師-壯圍國小徐博正校長製作，別具藝術收藏價值，跑完回到礁溪國小，備有溫泉專車載大家去逛市區、溫泉泡腳池。
活動邀請「宜蘭在地前排球國手」張怡潔及「日籍萌系長跑女神」島田千緩代言，兩人今天由鄉長張永德授予競賽編號號碼，張怡潔覺得能幫家鄉賽事代言，感到榮幸，希望礁溪馬拉松能成為年度盛事；日本長跑好手島田千緩認為，在享受競技樂趣時，還能體驗濃厚地方人文風情，是非常幸福的事。
鄉長張永德表示，經過不斷優化的賽道路線、配速列車服務與貼心接送的溫泉專車等，讓跑友都能跑得安心舒適，希望今年有更多熱愛者前來共襄盛舉。
礁溪馬拉松致力於減碳與環保節能，全面使用環保咖啡紗材質製作選手衣、電子完賽證書、補給站水杯改用無淋膜且可回收環保紙杯等，歡迎跑者自備水杯容器「一杯到底，永續有你」。賽事及報名資訊請詳見礁溪溫泉馬拉松筆記報名官網及礁溪溫泉馬拉松粉絲專頁。
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