宜蘭礁溪溫泉馬拉松「補給讚」 邀排球國手與長跑女神代言

宜蘭「礁溪溫泉馬拉松」今起開放報名，分全馬、半馬、健跑及親子組， 賽事路線經過湯圍溝溫泉公園、三民濕地公園、龍潭湖等知名景點，被譽為最好跑的平地溫泉馬拉松。鄉公所今天記者會中，請到前排球國手張怡潔及「日籍萌系長跑女神」島田千緩同台代言，領銜揪跑。

礁溪溫泉馬拉松賽事邁入第12屆，去年報名5000多人，今年人數可望再向上攀升，目標衝破6000人。礁溪各村鄰社區樂於迎接賽事，互相較勁提供澎湃補給，包括讓人吃了還想再吃的燒雞、燒鴨及各式水果涼飲，讓每屆參與跑友都津津樂道。

賽事強調「肉腳也能跑，全台最好跑，免費溫泉專車」，預計12月7日在礁溪國小登場，全程馬拉松(42公里)、半程馬拉松(21公里)、健跑組(10公里)及親子組(3公里)，還特別規劃「全馬爬坡王」與「半馬衝刺王」特色區間賞。

主辦單位表示，只要在指定的路段區間跑出最速男、最速女可獲紀念衫及特色獎盃，獎盃是吳沙社區陶藝班指導老師-壯圍國小徐博正校長製作，別具藝術收藏價值，跑完回到礁溪國小，備有溫泉專車載大家去逛市區、溫泉泡腳池。

活動邀請「宜蘭在地前排球國手」張怡潔及「日籍萌系長跑女神」島田千緩代言，兩人今天由鄉長張永德授予競賽編號號碼，張怡潔覺得能幫家鄉賽事代言，感到榮幸，希望礁溪馬拉松能成為年度盛事；日本長跑好手島田千緩認為，在享受競技樂趣時，還能體驗濃厚地方人文風情，是非常幸福的事。

鄉長張永德表示，經過不斷優化的賽道路線、配速列車服務與貼心接送的溫泉專車等，讓跑友都能跑得安心舒適，希望今年有更多熱愛者前來共襄盛舉。