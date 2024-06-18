基隆七堵鐵道公園復刻百年七堵火車站 IP鷹站長展期半年

基隆今年建市100年，文化局6月22日起至12月22日，在七堵鐵道紀念公園舉辦「七堵鐵道時光故事展」，重現七堵火車站百年前昔日風華，並打造一個IP鷹站長，希望民眾走進這座百年木造車站，回味七堵鐵道記憶。

文化局重現七堵火車站昔日的風貌，帶領大家從七堵感受在地美食、人文及觀光景點，今天記者會說明，此次結合市鳥黑鳶形象打造的全新IP鷹站長，展期每周末規畫假日市集、街頭藝人表演活動、專人導覽、手作體驗等豐富的周邊系列活動，還有限量版復刻紀念車票與展覽限定帆布袋免費送。

文化局長江亭玫說，民眾可感受百年前的七堵火車站及七堵調車場的風華年代，邀請微縮模型藝術家徐志綱以及裝置藝術家Tim Hong用不同創作形式展現。

展覽共分為四大展區，鐵道記憶門廊、重返鐵道時光、鐵道時光軌跡、等待的滋味，並透過七堵散步地圖引導民眾探索七堵美食、宗廟信仰及周邊觀光景點等。

室內主題展部分，邀請模型藝術家徐志綱老師參與，雙月更新主題，首場將以「七堵-基隆」的在地故事作為起點，一睹車站昔日風采，看見在地生活與車站的點點滴滴。

戶外展區則由藝術家Tim Hong以「海鳥一家人」裝置藝術，帶著行李來拜訪鷹站長，主辦方更復刻七堵黑金時代的人力推車，讓民眾瞭解煤礦與七堵的關係，並親身體驗當時運送煤礦的情境。