避免東華大學火災再上演 消防局將增購7輛化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害。縣府為避免類似狀況再度上演，向中央爭取預算添購化學消防車，預計2029年前，可補足5輛化學消防車、2輛化學災害處理車，提升救災量能。

消防局表示，轄內主要化學物質以油類為主，如汽油、柴油等油槽，而特殊化學物質主要用在醫院、學校實驗室等，且使用存量較少，因此過去以採購泡沫化學消防車為主；目前縣內有8輛泡沫式化學消防車，包括6輛消防車及2輛消防機車，配備CAFS泡沫系統、泡沫原液槽、泡沫產生器、消防泵浦、水箱等設備，主要處理油類、輪胎等類型的B類化學火災。

東華大學實驗室火災引起大眾關注，許多縣議員呼籲消防局規畫添購化學消防車等裝備，縣府也積極向中央爭取相關預算協助。

消防局表示，經與內政部消防署商議，將原訂2027年及2029年各補助2輛化災處理車的額度，變更提前至2025年起至2029年補助逐年購置，5年內將購置5輛化學消防車及2輛化學災害處理車。2025年增補1輛化學消防車、2026年2輛化學消防車、2027年1輛化學災害處理車、2028年2輛化學消防車，以及2029年1輛化學災害處理車。