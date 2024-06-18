影／永侒礦場開發遇阻！居民要保護水源 開發公司說不影響

宜蘭員山鄉永侒礦場開發案今天開地方說明會，抗議居民與環團和開發公司仍未達成共識。抗議民眾表示，中華村水源重要，不應破壞，且礦業法修法後採礦要取得居民同意；永侒公司則說，根據檢測，開發礦區不會影響水源，也會打造陶瓷產業，與地方居民共榮。

抗議團體「護水源反開礦行動聯盟」由中華村民、人禾基金會、地球公民基金會等人集結而成，今天上午先開記者會表達反開礦立場，上百名居民響應，立法委員陳俊宇、員山鄉長張宜樺、員山鄉代表林子凱等人到場支持，縣議員黃浴沂稍晚現身支持，縣長林姿妙也發聲明反對開礦。

護水源反開礦聯盟表示，經濟部今年1月公告的宜蘭縣粗坑水質水量保護區，位於中華村粗坑溪取水口以上集水區，與永侒公司打算開發的礦區非常接近，開礦有汙染風險；去年礦業法修法通過，採礦須得到土地利害關係人同意，礦區土地多屬國有財產署，租給居民使用，居民絕不會同意開礦。

林姿妙表示，今天參加縣務會議無法到員山與民眾站在一起，她的立場與4年前一樣，依國土計畫法將礦業區畫為國土保育區，捍衛好山好水，寸土不讓；陳俊宇說，中華村是宜蘭縣重要水源地、生態復育基地，距蘭陽溪也僅數百公尺，希望永侒公司遵照法規、尊重民意。

永侒公司表示，申請開發的礦區並不屬於水質水量保護區，也委託環境監測公司監測，排放流域範圍沒有自來水取水口；採礦區並未設置洗選場，沒有排放汙染物，根據檢測結果，舊礦區下的水井水源甚至可以生飲，自來水公司也多次表明礦區對深溝淨水場水源沒有影響。

針對縣府將礦區畫設為國土保育區，永侒公司認為，縣府畫設的國保一屬於公有森林區，但應該要是具有生態保育價值或有生態代表性的森林，本次礦區都屬於種植經濟作物的人造林，本就不應被畫為國保一。