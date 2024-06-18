宜蘭市代會主席遭高院判刑4年6半 上訴翻案機會低恐補選主席

宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌製造公務車撞自家跑車的假車禍，意圖詐領保險金，案經高等法院今依利用職務機會詐取財物未遂罪，二審判林智勇4年6月徒刑、褫奪公權3年，全案雖可上訴，但翻案可能性低，將來他若因案遭去職，其選區缺額未達二分之一，不必補選代表，但必須補選代表會主席。

林智勇未接聽電話，無法得知其回應，研判他可能上訴最高法院。但因上訴最高法院是以判決違背法令為上訴之理由，法界人士認為，此案歷經一審、二審法官合議庭的縝細審理，要找到判決確有違背法令之情形，實屬不易，翻案機會很小。

無黨籍參選從政的林智勇，現年50歲，出身地方政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星曾任縣議會議長，他32歲參選宜蘭市民代表，當選後被推舉當上市民代表會主席，至今是全縣少見的「5連霸」主席，當了約18年代表會主席，這屆尚有2年多任期。

林智勇涉嫌2021年6月17日傍晚4點開著市價700多萬元的自家奧迪跑車在宜蘭市自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車子只向保險公司投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的公務車上。

當晚8點，林智勇開著跑車上路，他要司機陳志偉駕駛公務車搭載鄧詩翰跟在後方，製造公務車撞擊跑車假車禍。陳志偉報警，由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛，企圖藉此詐領市代會公務車的任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險（超跑險）等理賠，第三人車損最高可理賠1050萬元。

員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請兩車的保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近民宅監視器，發現現場電桿未漆上黃黑相間斜紋漆，奧迪車頭卻留有黃漆而起疑，假車禍遭拆穿報案，陳立即撤回申請。

檢方認為，林智勇身為市代會主席，不思為民表率，竟利用職務機會圖謀私利，犯後意圖卸責誤導案情，將責任推給司機，藐視司法，起訴並建議法院量刑7年及褫奪公權7年。

宜蘭地院一審審理後，去年3月依利用職務機會詐取財物未遂罪，判林智勇4年6月、褫奪公權3年；二審高等法院時，林僅承認普通詐欺，不認有想利用職務上機會詐取財物，高院認為，一審未將超跑理賠金列入詐領未遂範圍，因此撤銷原判決，但罪名、刑度維持一審。

此案即便再如何拖延審理，其任期內應會三審定案。縣政府表示，若判刑確定，林智勇所屬的市民代表第四選舉區共3席代表，因其缺額未達二分之一，代表不必辦理補選，但主席因案去職，代表會必須辦理主席補選。