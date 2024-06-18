快訊

林青霞為清大畢業生致詞惹議！她逆風質疑：不必造神...仙女未下凡

婆婆煮內褲消毒「同鍋再拿來煲湯、滷肉」 人妻制止反挨罵：大驚小怪

生死一瞬間！鹿港玉珍齋被撞驚悚畫面曝光 店員捧餅急閃險被撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭市代會主席遭高院判刑4年6半 上訴翻案機會低恐補選主席

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林智勇利用公務車撞自家跑車，製造假車禍意圖詐領保險理賠。台灣高等法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判他4年6月徒刑、褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照
林智勇利用公務車撞自家跑車，製造假車禍意圖詐領保險理賠。台灣高等法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判他4年6月徒刑、褫奪公權3年。圖／聯合報系資料照

宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌製造公務車撞自家跑車的假車禍，意圖詐領保險金，案經高等法院今依利用職務機會詐取財物未遂罪，二審判林智勇4年6月徒刑、褫奪公權3年，全案雖可上訴，但翻案可能性低，將來他若因案遭去職，其選區缺額未達二分之一，不必補選代表，但必須補選代表會主席。

林智勇未接聽電話，無法得知其回應，研判他可能上訴最高法院。但因上訴最高法院是以判決違背法令為上訴之理由，法界人士認為，此案歷經一審、二審法官合議庭的縝細審理，要找到判決確有違背法令之情形，實屬不易，翻案機會很小。

無黨籍參選從政的林智勇，現年50歲，出身地方政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星曾任縣議會議長，他32歲參選宜蘭市民代表，當選後被推舉當上市民代表會主席，至今是全縣少見的「5連霸」主席，當了約18年代表會主席，這屆尚有2年多任期。

林智勇涉嫌2021年6月17日傍晚4點開著市價700多萬元的自家奧迪跑車在宜蘭市自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車子只向保險公司投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的公務車上。

當晚8點，林智勇開著跑車上路，他要司機陳志偉駕駛公務車搭載鄧詩翰跟在後方，製造公務車撞擊跑車假車禍。陳志偉報警，由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛，企圖藉此詐領市代會公務車的任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險（超跑險）等理賠，第三人車損最高可理賠1050萬元。

員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請兩車的保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近民宅監視器，發現現場電桿未漆上黃黑相間斜紋漆，奧迪車頭卻留有黃漆而起疑，假車禍遭拆穿報案，陳立即撤回申請。

檢方認為，林智勇身為市代會主席，不思為民表率，竟利用職務機會圖謀私利，犯後意圖卸責誤導案情，將責任推給司機，藐視司法，起訴並建議法院量刑7年及褫奪公權7年。

宜蘭地院一審審理後，去年3月依利用職務機會詐取財物未遂罪，判林智勇4年6月、褫奪公權3年；二審高等法院時，林僅承認普通詐欺，不認有想利用職務上機會詐取財物，高院認為，一審未將超跑理賠金列入詐領未遂範圍，因此撤銷原判決，但罪名、刑度維持一審。

此案即便再如何拖延審理，其任期內應會三審定案。縣政府表示，若判刑確定，林智勇所屬的市民代表第四選舉區共3席代表，因其缺額未達二分之一，代表不必辦理補選，但主席因案去職，代表會必須辦理主席補選。

保險 宜蘭 車禍

延伸閱讀

產險業者超細心戳破謊 宜蘭市代主席跑車自撞詐保判4年半

竹縣補選議員陳星宏今宣誓就職 陳：落實政見建設芎林

桃園龜山文青里長罷免投票日出爐 1里長當選無效也要補選

他問宜蘭晚上去哪「印象深刻」？內行人推1景點：逛到哭出來

相關新聞

影／傳統車行抗議 基市府提3方案補助加入電動機車友善車行

基隆市機車商業同業公會百餘業者今天到市政府抗議，要求市長停止送電動車，因已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，基隆市政府下...

避免東華大學火災再上演 消防局將增購7輛化學消防車

國立東華大學理工一館化學實驗室4月因地震發生火災，但花蓮縣消防局8輛泡沫式化學消防車，無法處理禁水性物質災害。縣府為避免...

影／永侒礦場開發遇阻！居民要保護水源 開發公司說不影響

宜蘭員山鄉永侒礦場開發案今天開地方說明會，抗議居民與環團和開發公司仍未達成共識。抗議民眾表示，中華村水源重要，不應破壞，...

宜蘭市代會主席遭高院判刑4年6半 上訴翻案機會低恐補選主席

宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌製造公務車撞自家跑車的假車禍，意圖詐領保險金，案經高等法院今依利用職務機會詐取財物未遂罪，二...

台東民宿業譴責波尼多小旅宿是「老鼠屎」 願接受反針孔稽查

全台東民宿多達1488家，波尼多小旅宿爆發針孔偷拍引發外界疑慮，台東縣民宿業今天發聲說，現行民宿法未規範「妨害性隱私罪」...

宜蘭永侒礦場地方說明會險爆全武行 雙方未取得共識

宜蘭員山鄉永侒礦場開發案啟動二階環評程序，今天辦地方說明會，當地居民與環保團體搶先在說明會前開記者會，表達反開發立場；永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。