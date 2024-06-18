影／傳統車行抗議 基市府提3方案補助加入電動機車友善車行

基隆市機車商業同業公會百餘業者今天到市政府抗議，要求市長停止送電動車，因已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，基隆市政府下午發出新聞稿回應，針對車行將提出三方案，將補助傳統車行加入「電動機車友善車行」，透過公部門資源，助傳統機車行產業轉型升級一臂之力。

針對今天機車行業者抗議行動，市府表示，2050年淨零碳排為全球趨勢，為使城市產業結構符合產業革新浪潮，市府願提供資源陪同燃油機車業者度過產業轉型陣痛期，114年度增編預算，補助傳統車行加入「電動機車友善車行」。

市府說，第一階段補助取得經濟部、勞動部與環境部合格證書車行，提高車行投入產業轉型意願；第二階段鼓勵車行與主要車廠合作，加入品牌端經銷體系者，市府將另行補助；第三階段持續協助市府進行機車汰舊換新者，市府亦將提供補助。

「電動機車友善車行」方案執行細節將由環境保護局及財主單位共同審議，以滿足財政紀律及經濟發展需求，目前方案正由市府與中央政府及主要車廠協商當中，相關細節將盡快公布。

基隆市府認為產業轉型無可避免將有陣痛期，市府理解燃油機車業者對生計的擔憂，基隆市政府盼能以前瞻且積極應對產業革新的態度，敦促產業升級。

市議員許睿慈表示，不僅申請方案一變再變引發民眾抱怨，如今電動機車政策也引發燃油機車相關業者抗議，要求市府青年公益電動機車相關預算，都應該等完整政策、配套產出，並與受影響相關業者充分溝通後，再進行動支使用。