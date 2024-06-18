台東民宿業譴責波尼多小旅宿是「老鼠屎」 願接受反針孔稽查

全台東民宿多達1488家，波尼多小旅宿爆發針孔偷拍引發外界疑慮，台東縣民宿業今天發聲說，現行民宿法未規範「妨害性隱私罪」的人不能經營民宿，呼籲經營者資格審查標準應更嚴格，另外業者樂於配合主管機關針對「反偵測偷拍」項目進行定期稽查。縣府回應，民宿法是中央訂定的法條，縣府目前沒有民宿管理自治條例，業者意見會反映讓主管機關參酌。

縣府交觀處今早派員前往波尼多小旅宿張貼廢止登記證公告，台東縣民宿協會理事長林寶泉也率員到場聲援縣府裁罰決議，並強調多數業者都是合法經營，請消費者放心出遊。

同樣獲得「好客民宿」標章認證的熊姓業者說，犯案的陳姓負責人觸犯民宿法第30條第4項「設置妨害旅客隱私之設備或從事影響旅客安寧之任何行為，可以處罰或是勒令停業」，另審視民宿法第9條，明定民宿主人有5項行為不得經營民宿，沒有包含「妨害性隱私罪」。

他強調，民宿主人所犯任何法律情事，要被處5年以上的刑責，才不能經營民宿，若民宿法能重新修訂，投機的人會被法規限制住，無法重操舊業。 民宿法應對民宿主人資格修訂得更嚴格一點。

台東縣民宿協會理事長林寶泉說，波尼多是特例，不能因為「一顆老鼠屎，壞掉了一鍋粥」，若地方主管機關要針對「反偵測偷拍」項目定期稽查，民宿業者樂觀其成，也願意配合。

林寶泉也說，偷拍者也有可能是住宿的消費民眾，先期會先輔導民宿業者進行「反偵測偷拍」的自我檢查，近期召開理監事會議，將討論未來民宿經營保全的相關研議。

交觀處長卜敏正說，反偵測偷拍是否納入稽查，將與民宿協會及業者研議。未來視狀況調整。