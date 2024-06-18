影／機車行恐倒一半？基隆燃油機車行怒吼抗議 要求巿府停送電動車

基隆市長謝國樑送青年免費電動機車方案，目前申請數已突破1萬輛，交車已約2千多輛，基隆市機車商業同業公會百餘業者今天到市政府抗議，要求市長停止送電動車，因已對傳統機車行業者生計造成嚴重衝擊，未來如果送到5萬輛，將有一半以上機車行倒閉。市府秘書長方定安收下陳情書表示，市府相關局處再妥善研議尋找對策。

百餘燃油機車行業者今天上午9時齊聚市府前高舉標語、不斷按鳴高聲喇叭抗議，標語寫著「市長產業殺手假環保」、「破壞產業鏈」、「圖利電動車、扼殺燃油車」。要求市長出來面對，但市長沒有出面，警方在大門口戒備，阻止民眾進入。

方定安表示，會針對陳情書意見做詳細的研析，找出一些大家可以認同的共識或對策，相關局處也會一起再來做研究。

基隆市機車商業同業公會理事長蘇致謙說，市長今天應該出來面對，市長對機車業者的傷害太大了，今天他們站出來捍衛機車行的權益，市府昨天開記者說要補助的業者充電樁插座不符實際，完全不可行，因為燃油和電動車是不同的產業鏈，這種說法完全不合理，「業者已經粉碎性骨拆了，市長拿一個OK繃給你貼」，無法解決問題。

蘇致謙表示，市長可以編27.5億送電動車，燃油業者的損失，只要2、3億就可以補償燃業者，應重新檢討電動車，避免傷害繼續擴大，2050年零碳排業者都要面臨轉行，但還有時間可循序漸進，如今市長大方送，業者完全無法因應，未來基隆機車行要倒一半以上。

陳情書指出，目前電動車已申請破萬輛，等於基隆市燃油機車業者二年半的領牌數，嚴重影響燃油機車業者，提出三點訴求，一是即刻停車贈送電動車方案另案檢討；二光是換機油、保養一年商機就有5億元，市府導致燃業業者利益重創，市府應提案補償燃油業者；三市府未與業者溝通貿然執行，業者將尋求法律提出救濟方案。