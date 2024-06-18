波尼多小旅宿針孔偷拍重創觀光 台東縣府火速開鍘50萬並廢照

台東市波尼多小旅宿業者安裝針孔攝影機引起外界譁然，縣府交觀處今早派員前往民宿門口張貼廢止登記證公告，並強調，業者偷拍行徑「妨害善良風俗」，且情節重大，處以50萬元罰鍰，廢止民宿登記。縣府強調，業者行為不但侵害旅客權益，也嚴重影響台東整體觀光形象，因此決定處以最重處罰，並立即展開全縣旅宿專案稽查。

台東縣觀光業因為0403花蓮地震受創尚未恢復，現在又發生偷拍事件導致遊客產生疑慮。

縣府交觀處觀光管理科長吳怡雯今早帶隊前往波尼多張貼公告。她指出，依據發展觀光條例第53條第1項，業者妨害善良風俗情節重大，最重給予50萬罰鍰處分，今天先告知，後續進行相關行政程序。