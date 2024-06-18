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波尼多小旅宿針孔偷拍重創觀光 台東縣府火速開鍘50萬並廢照

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導
台東縣府交觀處觀光管理科今早前往波尼多小旅宿張貼公告，將對業者處50萬元罰鍰，廢止民宿登記。記者尤聰光／攝影
台東縣府交觀處觀光管理科今早前往波尼多小旅宿張貼公告，將對業者處50萬元罰鍰，廢止民宿登記。記者尤聰光／攝影

台東市波尼多小旅宿業者安裝針孔攝影機引起外界譁然，縣府交觀處今早派員前往民宿門口張貼廢止登記證公告，並強調，業者偷拍行徑「妨害善良風俗」，且情節重大，處以50萬元罰鍰，廢止民宿登記。縣府強調，業者行為不但侵害旅客權益，也嚴重影響台東整體觀光形象，因此決定處以最重處罰，並立即展開全縣旅宿專案稽查。

台東縣觀光業因為0403花蓮地震受創尚未恢復，現在又發生偷拍事件導致遊客產生疑慮。

縣府交觀處觀光管理科長吳怡雯今早帶隊前往波尼多張貼公告。她指出，依據發展觀光條例第53條第1項，業者妨害善良風俗情節重大，最重給予50萬罰鍰處分，今天先告知，後續進行相關行政程序。

吳怡雯說，目前民宿業者依舊未能聯繫上，縣府請警局提供相關資料，依據業者道歉文，查證相關內容屬實；台東觀光因為地震尚未恢復，考量此事件影響觀光非常嚴重，暑假即將到來，做出最嚴厲處分盼能止血。

台東縣府交觀處觀光管理科今早前往波尼多小旅宿張貼公告，將對業者處50萬元罰鍰，廢止民宿登記。記者尤聰光／攝影
台東縣府交觀處觀光管理科今早前往波尼多小旅宿張貼公告，將對業者處50萬元罰鍰，廢止民宿登記。記者尤聰光／攝影

台東 地震 民宿

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