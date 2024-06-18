花蓮113年首例日本腦炎 衛生局衛教並催打疫苗

花蓮出現今年首例本土日本腦炎確診病例，居住花蓮市60多歲男性，6月5日因寒顫、發燒及意識改變等症狀至醫院採檢通報，6月14日研判為本土確定病例，目前住院治療中。

花蓮縣衛生局發布訊息表示，確診個案平日活動地點附近有疑似高風險場域，衛生單位已至個案居住地周邊進行捕蚊燈懸掛、及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強當地民眾衛教宣導。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，接獲通報後展開相關疫情調查，個案近期無國內外旅遊史，也無日本腦炎疫苗接種史，平日活動地點以住家周圍為主，防疫人員加強附近民眾衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內今年截至6月17日，已有6例日本腦炎確定病例，其中高雄市3例，嘉義縣1例，屏東縣1例及花蓮縣1例。

大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，約百分之一的病患會有臨床症狀，最常見為急性腦炎，有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

朱家祥表示，日本腦炎流行期為5至10月，其中6至7月為流行高峰，傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免在這些時段於病媒蚊高風險環境附近活動；若無法避免，建議應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，減少被叮咬的機會。

花蓮縣衛生局提醒民眾，接種日本腦炎疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，幼兒一般接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。家中若有尚未完成疫苗接種的適齡兒童，儘速帶至衛生所或合約醫療機構完成疫苗接種。相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網，國內免費防疫專線1922或撥花蓮縣衛生局防疫專線8226975洽詢。