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機械耕耘餅做大…青農年薪破百萬 3人獲選百大

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣青農相當團結，3人獲選為百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭縣青農相當團結，3人獲選為百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影

第7屆百大青農得獎名單出爐，宜蘭青農聯誼會會長游昇儒、青農聯誼會三星分會會長李智勝及宜蘭市青農謝蕙雯入選，縣長林姿妙昨頒紅榜祝賀；這群青農成立「機械化耕耘團隊」栽種不同農作物，在不同季節採收期互相幫忙，全年有工作收入，每人年薪都有百萬行情。

游昇儒、李智勝是機械團隊成員，謝蕙雯則是幫忙培育種苗，這群年輕人運用機械科技與智慧，把餅做大，創造亮眼的從農效益。

游昇儒原本從事零售業，為照顧阿公阿嬤，7年前返鄉從農，水稻耕作面積從6公頃擴大到15公頃，他說，這麼大面積當然要靠機械化，宜蘭只有一期稻作，下半年收入怎辦？他說，光買農作機械就花2千萬元，與其單打獨鬥，不如互助共好。

游昇儒等10名青年攜手組成「機械耕耘團隊」，在不同土地上栽種不同作物，例如茶葉、蓮花、瓜果或有機黃豆，農作物採收期不同，需要幫忙時，人與機械都去協助，類似昔日傳統農村「換工」模式，好處是全年有收入，團隊成員幾乎都有百萬年薪。

李智勝是宜蘭縣青農聯誼會三星分會會長，經營的蔬菜農場從1.3公頃增加至6.3公頃，取得產銷履歷及有機驗證，也經營民宿、飼養雞鴨，創造農業經營效益。

謝蕙雯目前在宜大就讀博士班，她培育「盤龍蔘」，屬於「研發型青農」。

團隊 林姿妙 產銷履歷 青農

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