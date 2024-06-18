新聞眼／防災 靠公部門預警 用路人也學避險

基隆市北寧路山崩場景駭人，公路局指現行監測工具難察覺異狀，提出新的監測方案。公路局說法即便不是推諉責任，但也凸顯未能防患於未然，置用路人於險境。氣候變遷加劇，更要慎防大自然反撲，公路局務必洞燭機先防範，不能都等釀災後再亡羊補牢。

台2線從基隆市海大路段到新北市瑞芳鼻頭路段，一邊是山，一邊是海，呈現美麗海岸公路風情。只是多處山壁坡腳設防護欄，邊坡掛網防護場景看來，其實也是一條危機四伏的公路。

公路局養護台2線，防災作為從目測監控、空拍畫面到數位建模，隨著不同類型災害發生不斷進化。北寧路山壁3日罕見的整片崩裂翻落，網路上不同角度的錄影畫面，令人怵目驚心，所幸未造成嚴重人命傷亡。

公路局分析災變成因，將用雷射探測與測距，搭配空拍機畫面，建置去除植被的數值地形模型，以利更加清晰辨識岩層變化，發揮預警功能。作法即便是對症下藥，也屬事後諸葛，莫以此為滿足，以免未竟全功，又出現未知災變樣態危害。

確保公路安全，不能光靠公部門努力。用路人除寄望公路局新的監測管理方案奏效，本身也要提升避險防災意識。行經豎立「小心落石」路段別輕忽，切記觀察一下山壁動態並快速通過，發生地震或下過大雨後，盡量別走高風險道路，讓自己置身險境。