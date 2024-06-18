基隆山崩殷鑑…雷射+空拍監測邊坡 2路段先設

基隆市北寧路山壁崩裂阻斷交通，公路局花7天才搶通。基市議員昨在議會關切後續防災對策，市長謝國樑說，公路局人員全天監測邊坡，如有異狀會暫停通行，確保安全。公路局表示，將用雷射探測與測距儀器輔助，搭配空拍畫面建構去除植被的地表數值模型，更有利監控地質變化防災。

負責搶修的北區養護工程分局長陳俊堯表示，山壁節理開裂，整片裂開翻落車道相當少見。目前使用空拍機拍攝畫面建置的數位模型，無法監測崩塌徵兆，因為看不到地層裡面狀況。

他說，將運用光達技術和設備，把表面植生濾掉，搭配空拍畫面建置地表數值模型，以利監控地質變化。台2線基隆市八斗子到望海巷路段、新北市瑞芳鼻頭路段將優先建置，力求預警類似災情發生，維護人車安全。

這起山崩造成2人受傷，11輛汽機車受損。北區養工分局基隆工務段長蔡志盈說，受損車主可聲請國賠，但尚未接獲受害民眾申請。

民進黨議員吳驊珈昨在議會提臨時動議，關心北寧路山崩衍生的安全問題。謝國樑說，公路局有派人監測邊坡，發現土石鬆動或落石更頻繁，會立即暫停通行，確保人車安全。

工務處長陳耀川說，前天大雨，馬上聯絡公路局監看人員，對方回報沒有異狀。公路局預計在災區做格框、打地錨防護，年底前完工。

北寧路山崩造成交通中斷，衝擊當地商機，潮境公園旁餐廳首當其衝，鄰近八斗子和海科館商家也受影響。

市府提出經濟振興方案助商家恢復元氣，但通車後第1個周休2日，潮境店家發現遊客仍很少。水漾芭里海景餐廳郭姓業者說，市府如果廣發折價券，應更能幫到商家；瑪利歐柴燒披薩這兩天來客數比災前少了8成。