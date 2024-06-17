永侒實業礦區開發案18日辦說明會 環團宣示捍衛水源

永侒實業股份有限公司申請在宜蘭縣員山鄉開採新礦區，已進入二階環評，明天將在當地辦理公開說明會，護水源反開礦行動聯盟將邀請民意代表一同舉行記者會，宣示捍衛水源決心。

永侒實業於民國69年7月進駐宜蘭縣員山鄉，進行瓷土礦區開發，礦權於109年6月到期，公司欲展延礦權，並申請開挖位於員山鄉大安埤山深溝水源地上游的新礦區。

護水源反開礦行動聯盟今天發布新聞稿表示，位在宜蘭員山鄉中華村的永侒礦場於民國108年申請擴大開發，此一開發案位於宜蘭深溝水源地上游，關乎水源保護與用水安全、不可逆的生態破壞與生態產業損失，不僅引起在地居民的抗爭，更引發宜蘭人的高度關注。

聯盟指出，環評大會在109年6月10日對此開發案做出「進入二階環評」結論，永侒實業的開發計畫在沉寂4年後，明天上午將在宜蘭縣員山鄉中華村的玉雲宮辦理公開說明會，揭開二階環評的序幕，聯盟明天上午也會在同一地點舉行記者會，宣示捍衛水源決心。

聯盟表示，經濟部已於今年1月16日公告「宜蘭縣粗坑水質水量保護區」，將位於中華村粗坑溪取水口以上集水區域，及取水口以下一併須保護的範圍，劃設為水質水量保護區，雖未含蓋永侒礦區，但與永侒礦區十分鄰近，顯示出中華村水源地區位的重要性，不應開發礦場破壞水源環境。

聯盟指出，立法院去年三讀修正通過礦業法，刪修不合理的霸王條款，修法後，採礦前要取得土地利害關係人同意，而永侒礦區與運礦路線涉及國有財產署土地及私有土地，呼籲業者在無法完成取得完整土地使用同意書情況下，主動撤案，避免浪費國家資源。