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電動機車政策衝擊商機…傳統車行苦嘆「影響產業結構」 基市府助轉型友善車行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府產業發展處長林鼎超（左起）、市府發言人呂謦煒和環保局長馬仲豪，今天說明電動機車友善車行政策。記者邱瑞杰／攝影
基市府產業發展處長林鼎超（左起）、市府發言人呂謦煒和環保局長馬仲豪，今天說明電動機車友善車行政策。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府大力推動電動機車，許多民眾申辦，拉走機車行客源，業者明天將到市府陳情。市府今天表示，已與機車同業工會成員交換意見3次，明年度會增編預算，補助傳統車行加入「電動機車友善車行」，對傳統機車行產業轉型升級助一臂之力。

市府執行公益青年電動機車方案，申請數已突破1萬輛。傳統車行業者反映這項政策已對產業結構產生影響，市府與機車同業工會成員曾在5月30日和6月3日、7日3次座談，表示會加碼補助店家更新維修車輛的儀器及修理工具，讓更多以機車代步通勤的市民都能確保行車安全。

基市府發言人呂謦煒和環保局長馬仲豪、產業發展處長林鼎超，今天說明電動機車友善車行政策執行方式。呂謦煒說，邁向2050淨零碳排是全球一致性目標，電動運具不可或缺。公益青年電動機車方案成效獲得民眾肯定，但考量現階段各機車行仍多以傳統油車維修保養為生計來源，市府會持續關注轉型速度，以公正轉型的模式，兼顧相關從業人員權益。

馬仲豪表示，基市府提出的電動機車友善車行方案，呼應中央經濟部產業發展署提出的機車行升級轉型政策，希望協助車行在油電系統轉換過程中獲得具體的協助。

這項方案第1階段預計補助取得合格證書的車行經費，提高車行加入意願。第2階段由市府補助，鼓勵車行與主要車廠合作，加入品牌端的經銷體系者。在兼顧車行生計與淨零排碳目標下，提供比中央更多的轉型配套措施，幫助傳統機車行升級，更有能力因應越來越多民眾使用電動機車後，提供維修保養服務。

林鼎超認為，產業轉型都會有陣痛期，2050年達到淨零碳排是全球的共識，市府絕對會與機車業者共度陣痛期。基隆率全國之先，大量引進電動機車，機車業者相關專業技術將冠居全台，未來基隆可望成為全國電動機車維修重鎮，說不定將來還能開枝散葉，到其他縣市傳授技術。

基隆 林鼎超 車行 電動機車

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