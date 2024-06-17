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機械耕耘餅做大…這群年輕人年薪破百 3人獲選百大青農

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
謝蕙雯（右五）在宜大就讀博士班，投入科技研發，曾於2021年獲得行政院農委會青農及農業科研技術傑出人員獎，今年獲得食農教育專業人員認證。記者戴永華／攝影
謝蕙雯（右五）在宜大就讀博士班，投入科技研發，曾於2021年獲得行政院農委會青農及農業科研技術傑出人員獎，今年獲得食農教育專業人員認證。記者戴永華／攝影

第7屆百大青農得獎名單出爐，宜蘭青農聯誼會會長游昇儒、青農聯誼會三星分會會長李智勝及宜蘭市青農謝蕙雯入選，縣長林姿妙今頒紅榜祝賀；值得一提是，這群青農成立「機械化耕耘團隊」栽種不同農作物，在不同季節採收期互相幫忙，全年都有工作收入，每人的年薪都有百萬以上。

游昇儒與李智勝都是機械團隊成員，謝蕙雯則是幫忙培育健康的種苗，這群年輕人運用機械科技與智慧，把餅做大，創造驚人的從農經濟效益。

游昇儒原本從事零售業，為了照顧阿公阿嬤，返鄉從農至今7年，他感謝阿公默默支持與指導，水稻耕作面積從6公頃擴大到15公頃，這麼大面積當然要靠機械化，而且宜蘭只有一期稻作，下半年收入怎麼辦？他說，自己光是購買農作機械就花了2千萬元，與其單打獨鬥，不如與大家分享。

游昇儒說，10名青年朋友成立「機械耕耘團隊」，在不同的土地上栽種不同植物，例如茶葉、蓮花、瓜果或有機黃豆等，因農作物的栽種及採收期不同，需要幫忙時，他們連人跟機械都帶去協助，有點類似以前傳統農村「換工」，只不過他們有工資，這樣全年都有收入， 團隊成員每個人幾乎都年薪百萬。

李智勝是宜蘭縣青農聯誼會三星分會會長，所經營的蔬菜農場從1.3公頃增加至6.3公頃，取得產銷履歷及有機驗證，有效活化農地及利用，並配合參與食農教育推廣，經營民宿、飼養雞鴨，從產地到餐桌縮短距離，創造農業經營效益。

謝蕙雯目前在宜大就讀博士班，她運用組織培養技術培育「盤龍蔘」，並透過萃取分離技術提升其黃酮類與總多酚含量，有效保留關鍵精華，將其轉化為肌膚保健的有效成分，開發創新商品，屬於「研發型青農」，曾於 2021年獲得行政院農委會青農及農業科研技術傑出人員獎，2024年獲得食農教育專業人員認證。

宜蘭縣青農都很團結，這3位優秀年輕人獲選百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭縣青農都很團結，這3位優秀年輕人獲選百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
游昇儒榮獲百大青農，最要感謝阿公對他的支持與指導。記者戴永華／攝影
游昇儒榮獲百大青農，最要感謝阿公對他的支持與指導。記者戴永華／攝影
宜蘭縣青農都很團結，這3位優秀年輕人獲選百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭縣青農都很團結，這3位優秀年輕人獲選百大青農，接受縣長林姿妙頒紅榜祝賀。記者戴永華／攝影

團隊 宜蘭 青農 食農教育

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