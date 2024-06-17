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花蓮萬榮西林部落改造閒置空屋 成部落教室推廣旅遊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬榮鄉西林村為太魯閣族部落，活化部落閒置空間，改造成支亞干部落教室，成為推廣原民文化遊程、傳統美食製作體驗場所。圖／萬榮鄉西林社區發展協會提供
花蓮縣萬榮鄉西林村為太魯閣族部落，活化部落閒置空間，改造成支亞干部落教室，成為推廣原民文化遊程、傳統美食製作體驗場所。圖／萬榮鄉西林社區發展協會提供

花蓮縣萬榮鄉西林村北鄰壽豐鄉、南接鳳林鎮，為太魯閣族部落，近年社區在返鄉青年的努力下，配合縣府社區營造空間計畫，活化部落閒置空間，改造成支亞干部落教室基地、遊戲屋，成為推廣原民文化遊程、傳統美食製作體驗場所，達到旅遊農村的目標。

西林社區發展協會理事長莊淳安表示，支亞干部落教室基地從原本的雜草叢生、環境凌亂不堪，透過部落族人及東華大學原住民社工系學生的整理、彩繪，恢復到原貌，這次新教室的啟用，活化部落空間，提供現代化、多功能的學習與活動場所。

西林社區發展協會計畫專員烏茂‧耿恩吉說，部落教室基地事實上是私人房屋，屋主為台中人，沒空整理，經過屋主同意後，縣府建設處有社區營造空間計畫，部落申請約18萬元經費，在花蓮社規師的指導下，打造支亞干部落教室。

部落教室基地每周六有綠色療癒課程，提供長者體驗；以舊檢查哨改造的遊戲屋，每周三下午有許多學校外借的教材，讓親子使用遊玩，將來也推出更多課程。

烏茂‧耿恩吉表示，部落規畫打造成旅遊農村，提供遊客微旅行遊程，包括傳統美食體驗、手工製作、部落導覽等，目前配合縣府推出振興觀光方案，推出觀光優惠券等，希望以打折優惠的方式吸引遊客。

未來，支亞干部落計畫在部落教室基地開設一系列豐富多彩的課程與工作坊，推出文化體驗活動，讓遊客能夠親身體驗太魯閣族獨特文化和生活方式，帶動部落的經濟發展與文化傳承。

原住民 太魯閣族 彩繪 教室 社區營造 花蓮

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