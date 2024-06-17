擔任台東愛心推廣大使！直播主瑪菲司盼帶動「夏雪芒果」熱銷
享有芒果界LV美名的台東「夏雪」芒果正值產季，台東縣政府邀請直播主瑪菲司擔任「台東愛心推廣大使」，與副縣長王志輝直播銷售夏雪芒果，希望透過直播帶動熱銷。
台東縣政府今天發布訊息表示，曾在雙11檔期1週內創造新台幣2億多銷售額的電商女王瑪菲司，受邀擔任「台東愛心推廣大使」，16日晚間到台東直播，王志輝也到場一起加入銷售夏雪芒果的行列。
瑪菲司表示，品嚐過夏雪芒果，濃郁香氣和甜蜜口感，吃了一口就愛上它，希望透過直播帶起夏雪芒果熱銷，也為受地震而間接影響的台東盡一分力。
王志輝說，端午節後進入夏雪芒果盛產期，夏雪是全台唯一有身分證的芒果，擁有品種專利權，每顆夏雪芒果上都可以看到專屬的身分貼紙，都是要取得授權後才能得到認證，可避免過度生產，也保護合法種植權益。
王志輝說明，夏雪芒果外表呈黃色，酸甜比例佳，口感細緻像愛文，更保留了土芒果的濃郁香氣，可說是結合金煌、愛文和土芒果3種高人氣芒果的優點，就像夏日降下的雪花般稀有，便以此命名。由於量少、品質精緻、價高，所以享有芒果界LV的美名，希望藉由網紅大力促銷，再掀夏雪芒果的金黃熱潮。
台東縣農業處提醒民眾，若沒看到直播，也可以到「購夠台東」官網購買。
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