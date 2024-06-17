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清出420公斤廢棄物…七星潭淨灘淨海活動 將擴大復育珊瑚礁群

中央社／ 花蓮縣17日電
東華大學洄瀾共好大學社會責任中心攜手花蓮縣海洋生態保育協會等單位，日前舉辦「淨海、淨灘暨海廢循環再利用」活動，在七星潭清理出約420公斤廢棄物。圖／東華大學能源科技中心提供（中央社）
東華大學洄瀾共好大學社會責任中心攜手花蓮縣海洋生態保育協會等單位，日前舉辦「淨海、淨灘暨海廢循環再利用」活動，在七星潭清理出約420公斤廢棄物。圖／東華大學能源科技中心提供（中央社）

東華大學洄瀾共好大學社會責任中心等單位，日前舉辦淨海、淨灘暨海廢循環再利用活動，在七星潭清出約420公斤廢棄物；近期將擴大復育珊瑚礁群。

延續「國家海洋日」，國立東華大學洄瀾共好大學社會責任中心、能源科技中心和工研院量測中心、花蓮縣海洋生態保育協會、中華電信花蓮營運處等數家花蓮產業選在七星潭南岸舉辦「淨海、淨灘暨海洋廢棄物廢循再利用」活動，約70人共襄盛舉。

當天還有志工潛入海底清理垃圾，共清出海底與海灘廢棄物包括寶特瓶、玻璃、漂浮木枝條等約420公斤，並現場完成約250公斤漂浮木枝條破碎處理。

東華大學能源科技中心主任白益豪表示，此次淨海、淨灘暨海洋廢棄物廢循再利用活動具有指標性意義，由於台灣許多地區地廣人疏，淨灘相當不容易。

白益豪指出，近年海廢去向成為熱門議題，今年度與工研院量測中心以公益角度，整合新技術與新思維，導入生物質能科技，運用高溫氣化技術轉廢為能；再以循環再利用技術研製負碳排放魚礁來進行海洋固碳。

預計近期開始擴大「珊瑚礁群、海草」復育的示範規模，盼更多企業支持，藉此改善海域棲地環境，增加海洋碳匯量貢獻。

東華大學洄瀾共好大學社會責任中心說明，海洋垃圾包括從陸地和海岸丟棄的固體廢物、及由暴雨從山林沖刷到海中的漂流木，對環境造成嚴重的影響。這些垃圾不僅阻塞港口航道，也污染海域，更嚴重的是對海洋生物的健康和生存構成了巨大威脅。

海洋生物可能因吞食這些垃圾而受到影響，導致疾病甚至死亡。其中，微膠粒的問題尤為嚴重，因為微膠粒可以通過食物鏈進入人體，對人類健康造成危害。因此，積極而有效地解決海洋垃圾問題，是保護海洋生態和實現其永續發展的一個重要議題。

解決垃圾污染問題不僅是透過回收和避免亂丟垃圾，而是在於減少垃圾產生的源頭，並融入日常生活中，避免浪費和減少過度購買來實踐，這些行為的累積，才是真正能夠改變現狀、扭轉困境。

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