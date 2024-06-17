清出420公斤廢棄物…七星潭淨灘淨海活動 將擴大復育珊瑚礁群

東華大學洄瀾共好大學社會責任中心等單位，日前舉辦淨海、淨灘暨海廢循環再利用活動，在七星潭清出約420公斤廢棄物；近期將擴大復育珊瑚礁群。

延續「國家海洋日」，國立東華大學洄瀾共好大學社會責任中心、能源科技中心和工研院量測中心、花蓮縣海洋生態保育協會、中華電信花蓮營運處等數家花蓮產業選在七星潭南岸舉辦「淨海、淨灘暨海洋廢棄物廢循再利用」活動，約70人共襄盛舉。

當天還有志工潛入海底清理垃圾，共清出海底與海灘廢棄物包括寶特瓶、玻璃、漂浮木枝條等約420公斤，並現場完成約250公斤漂浮木枝條破碎處理。

東華大學能源科技中心主任白益豪表示，此次淨海、淨灘暨海洋廢棄物廢循再利用活動具有指標性意義，由於台灣許多地區地廣人疏，淨灘相當不容易。

白益豪指出，近年海廢去向成為熱門議題，今年度與工研院量測中心以公益角度，整合新技術與新思維，導入生物質能科技，運用高溫氣化技術轉廢為能；再以循環再利用技術研製負碳排放魚礁來進行海洋固碳。

預計近期開始擴大「珊瑚礁群、海草」復育的示範規模，盼更多企業支持，藉此改善海域棲地環境，增加海洋碳匯量貢獻。

東華大學洄瀾共好大學社會責任中心說明，海洋垃圾包括從陸地和海岸丟棄的固體廢物、及由暴雨從山林沖刷到海中的漂流木，對環境造成嚴重的影響。這些垃圾不僅阻塞港口航道，也污染海域，更嚴重的是對海洋生物的健康和生存構成了巨大威脅。

海洋生物可能因吞食這些垃圾而受到影響，導致疾病甚至死亡。其中，微膠粒的問題尤為嚴重，因為微膠粒可以通過食物鏈進入人體，對人類健康造成危害。因此，積極而有效地解決海洋垃圾問題，是保護海洋生態和實現其永續發展的一個重要議題。

解決垃圾污染問題不僅是透過回收和避免亂丟垃圾，而是在於減少垃圾產生的源頭，並融入日常生活中，避免浪費和減少過度購買來實踐，這些行為的累積，才是真正能夠改變現狀、扭轉困境。