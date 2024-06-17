宜蘭礦場開發啟動2階環評引爆反彈 永侒聲明不會砍山頭

眾所關注的永侒礦場開發案啟動二階環評，永侒實業公司明天在宜蘭員山鄉舉辦地方說明會，地方抗議此開發案鄰近水源保護區，影響粗坑溪與淨水廠伏流水的水質、嚴重破壞環境，號召群眾反對到底；永侒實業今發出3點聲明強調，不會「砍山頭」，每次開發面積不超過2公頃，礦區位於保護區下游，並非水源地。

永侒實業公司1980年在員山鄉中華村一帶採礦，礦權2020年到期，公司2019年申請開挖新礦區，遭到環團、居民強烈反彈。環境部2020年6月環評大會審查，要求進入二階環評，由於礦場可能涉及國土計畫中的水源保護區，國土法尚未公布，全案暫停。

經濟部今年1月16日公告畫定宜蘭縣中華村粗坑水質水量保護區，確定未涵蓋礦場，永侒公司最近申請啟動二階環評程序，明天上午將在中華村召開說明會，引起地方居民關切，明天除了村民，還有員山鄉長、縣議員、立委與縣府官員到場關切此案，預估數百人到場表達訴求。

中華社區發展協會總幹事陳明華發起「第二波護水反礦行動」，說明此開發案位於深溝淨水廠上游水源地，關係下游數萬人民飲用水安全與不可逆的生態破壞，八、九成以上居民反對到底；何況經濟部公告的水質水量保護區與永侒礦區位非常接近，不應開發礦場破壞水源環境。

張明華說，礦業法修法去年通過，刪修不合理的霸王條款，尤其規定採礦前要取得土地利害關係人同意，但永侒礦區與運礦路線涉及國有財產署土地及民眾承租地，呼籲業者在無法完全取得土地使用同意書下，主動撤案，避免浪費國家資源。

永侒實業股份公司提出3點聲明：

●開採行為不會影響水源：申請案經過政府各機關嚴格把關，調查確認礦場絕非位於水源保護區，距離2公里多，也沒有在水源地或取水口的上游採礦，不會影響深溝淨水場的地表水源。 ●排除內城縮小開發：開採面積19.85公頃，每次開發不超過2公頃，沒有「砍山頭」且陵高點還是400多公尺，每開採完成一個階段立即植生復舊成生態公園，不會大面積裸露。 ●發展再連陶瓷觀光產業：所採瓷土礦除提供鶯歌陶瓷業所需外，也把員山鄉再連地區發展成陶瓷觀光產業，尋找合適地點設置陶窯，讓遊客了解瓷土產業及體驗手拉坏，協助地方發展陶瓷觀光及就業機會。

員山鄉中華村社區強調，採礦會影響鄰近的中華村的1鄰至5鄰及部分內城社區，嚴重破壞環境生態。圖／中華社區發展協會提供

永侒實業公司以圖示說明，採礦場距離深溝淨水廠的粗坑溪取水口，長度超過2公里。圖／永侒實業股份公司提供