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新冠疫情再流行！ 台南上周確診病例升6成增64例

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期新冠疫情再度升溫，台南市今年度確診COVID-19病例已累計825例。圖／南市衛生局提供
近期新冠疫情再度升溫，台南市今年度確診COVID-19病例已累計825例。圖／南市衛生局提供

近期新冠疫情再度升溫，疾管署也不斷示警，台南市衛生局今表示，台南市今年度確診COVID-19病例已累計825例，上周更新增64例，較前一周提升64%，其中，65歲以上長者未接種疫苗者高達9成，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種，降低重症或死亡發生。

衛生局表示，國內上周新增328例COVID-19本土病例，相較前一周263例多，顯示新冠疫情再度進入流行期，對於疫情更不可鬆懈，國內外檢出之變異株均除以JN.1為主外，近期KP.2及KP.3變異株的占比也略升，疾管署也將持續監測變異株流行趨勢。

衛生局長李翠鳳也說，過去的新冠疫苗保護力降低，隨著口罩令解禁，暑假也即將開始，國內外人潮移動頻繁，恐加速病毒傳播速度，建議出生滿6個月以上之兒童、青少年及成人應儘速接種一劑XBB疫苗，此外，65歲以上長者、55-64歲原住民或有免疫不全以及免疫低下民眾等高風險對象，也建議再接種第2劑。

衛生局說明，民眾可至台南打疫苗平台進行預約，也可至37區衛生所或合約院所隨到隨打，同時呼籲抵抗力較低、年紀較大的高風險族群，仍應把口罩戴好，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議先以快篩試劑自我檢測，並於就醫時告知快篩結果，才可保護自己及他人。

新冠疫苗 疫情 衛生局

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