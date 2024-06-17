基隆山崩道路搶通 議員關切安全 市府：公路局全天監看

基隆市北寧路潮境路段山壁3日崩裂，交通中斷，交通部公路局搶修7天，10日恢復通行。基隆市議員吳驊珈今在市議會，要求市府提出災區安全防災對策。基市府工務處長陳耀川表示，公路局目前有全天監看邊坡，至今無異狀。災區會順著地形做格框，然後打地錨，預計年底前完工。

基隆市議會臨時會今天是最後一天議程，吳驊珈提臨時動議，關心北寧路山崩衍生的安全問題。基隆市長謝國樑說，公路局和基市工務處分工合作，公路局有派人監測路況，如果發現土石鬆動，或者落石變得更頻繁，就會立即暫停通行，確保人車安全。

陳耀川表示，公路局現在每天派3組人員24小時監看邊坡細微動態，假設有落石情形，或是裂縫更大一點的話就會馬上應變。昨天下大雨，工務處立刻聯絡現場監看人員，對方回報沒有異狀，邊坡還是維持重新通車時的狀態。

陳耀川說，至於後續復建工程，公路局預計在邊坡順著地形做格框，然後打地錨，預計在年底前完工。相關細部設計跟比較新的工法，公路局這一兩周會找專家學者確認，之後還會再跟市府討論，待交通部定案後才會做細部設計並施工。

台2線指標70K基隆市北寧路潮境路段山壁，3日岩石崩裂翻落車道，造成11輛車受損，2人受傷送醫脫險，無人死亡。