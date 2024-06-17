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花蓮農產宅配 補助運費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
農業部核定「花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫」，補助運費一件60元，期限到今年底，鼓勵農民宅配農特產品到外地。圖／花蓮縣政府提供
農業部核定「花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫」，補助運費一件60元，期限到今年底，鼓勵農民宅配農特產品到外地。圖／花蓮縣政府提供

403地震後，蘇花公路白天限3時段放行，儘管大貨車能通行，仍影響農產品運銷時間。縣府向中央爭取補助，近日獲農業部核定「花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫」，補助運費1件60元，期限到今年底，鼓勵農民以宅配方式將農產品運送至北部、西部市場，保障收益。

花蓮縣農業處長陳淑雯表示，為保障農民收益，403地震後提出爭取宅配運費補助，原先只有西瓜有補助，後再爭取擴大品項至其他農特產品。近日宅配運費補助計畫經費核發下來，運費補助1件60元，期限到12月31日止。

補助60元由農糧署補助55元、縣府補貼5元，品項包含縣內大宗作物花蓮大西瓜，其他農產品涵蓋紅龍果、青梅、香蕉、鳳梨、芒果、米、蔬菜、茶、豆奶及咖啡等。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，依照農友提出需求，預估至年底有5千箱宅配量，採實支實付方式申請補助。運送冷藏蔬菜的部分受益最大，冷藏運費要170元，補助60元後可降到110元，對農友幫助很大。

目前蘇花公路每天上午8時至傍晚5時施工管制，放行時間為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分，放行時段內到達管制點車輛，將全數放行；傍晚5時至隔天上午8時夜間不管制，假日全天不管制。

地震 花蓮 蘇花公路

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花蓮縣府鼓勵農友宅配農產品 補助運費至年底

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