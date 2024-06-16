基隆拆樑跟進4年前罷韓「洗地」招術 基市府回應了

4年前罷免高雄市長韓國瑜出現的「洗地刻字」在基隆重重新上演，推動罷免基隆市長謝國樑的山海公民拆樑行動團隊今天表示，因為無法在基隆租到大型看板廣告宣傳罷免，所以用高壓水槍在人行道等地，洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣方式，告訴基隆市民罷免連署正在進行中。

面對推動罷免團隊不斷出招，從日前外送車變身廣告車，到今天高架水槍洗出宣傳字樣，基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府不受外界影響，專心拚市政。

謝國樑今天列席中華民國籃球協會理事會後就宣布，籃協支持超級籃球聯賽（SBL）賽事加入基隆球隊。基隆籃球隊將由基隆市體育發展基金會籌備成立，帶動城市運動風氣，並讓基隆人可以留在基隆，為自己的家鄉打球。

推動罷免謝國樑的山海公民拆樑行動今天表示，今天凌晨在基隆多處人行道等地面，以高壓水槍洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣，這項行動不違法，同時有「清潔地面」作用，並表現出即使無法在基隆租到大型看板廣告，也要以其他方式告訴市民罷免正在進行的精神。

高壓水槍洗地噴寫出文字的手段，在2020年罷韓行動也曾出現。台灣基進黨成員利用刻著「666投票罷」等文字和高壓水槍，在四維行政中心前人行道地板噴洗出文字，警方到場勸阻及蒐證，但未用強制手段阻止。

國民黨去年5月17日提名新北市長侯友宜參選2024年總統大選，公投護台灣聯盟人員也在新北市政府大門前，用高壓水槍和有刻字的壓克力板，洗出「落跑市長侯友宜」等字樣。