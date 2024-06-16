公民團體高壓水槍 地洗「罷免國樑 基隆要強」字樣

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，第2階段連署已募集2萬2000份連署書。團隊再出招，今天凌晨在人行道以高壓水槍洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣宣傳。

行動發言人李晏蓉表示，團隊今天凌晨在基隆二信總社、外木山和基隆國光客運臨時站人行道，以高壓水槍洗出「罷免國樑，基隆要強」字樣，行動不僅完全合法，同時達到清潔地面作用，藉此表達即使無法在基隆租到大型看板廣告，團隊也要以其他方式，告訴市民罷免正在進行。

李晏蓉指出，罷免謝國樑行動預計6月底收件完畢，目前已收到2萬2000份連署書，最晚7月5日將連署書造冊後，送交基隆市選舉委員會審核，隨著截止時間逼近，民眾熱度並未因此下降，反而持續升高。

李晏蓉說，下一階段規劃22日或23日下午，在基隆市區舉辦實體宣講活動，團隊現正確認場地，詳細時間和地點，會在臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動－罷免謝國樑」公告。

基隆市政府發言人呂謦煒指出，市府不受外界影響，專心拚市政。