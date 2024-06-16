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羅東林場開麥拉百年慶典 重現5種珍貴林工作業值得體驗

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大剖師鋸木活動中，邀請50年以上林業工作經驗的大剖師傅現身說法教學，讓民眾認識台灣森林產業的過去與未來。圖／林業署羅東分署提供
大剖師鋸木活動中，邀請50年以上林業工作經驗的大剖師傅現身說法教學，讓民眾認識台灣森林產業的過去與未來。圖／林業署羅東分署提供

文資法登錄的文化景觀「羅東林業文化園區」，前身是羅東林場，為紀念林場走過百年，林業署羅東分署訂6月29日舉辦「林場開麥拉百年慶典」活動，當天歡迎大家同歡慶生，安排重溫過往5種林工作業體驗，包含大剖師鋸木、蒸汽火車保養、池上移木、工人培訓班及木屑清運，值得親子參與帶小孩來看。

前身為1924年成立的「羅東出張所」，是太平山檜木伐採下山的集散地；2012年文化局依文資法將全區以「羅東林場」舊稱登錄為文化景觀，宜蘭重要林業文化資產。1924年成立的羅東林場今年已100歲，為了紀念及呈現林業經營轉型及永續，林業保育署宜蘭分署舉辦系列活動。

6月29日上午9點至下午4點舉辦「林場開麥拉百年慶典」，當天邀大家一起慶生齊歡唱，民眾可至主舞台區的服務站領取集章卡，依自己時間安排5個林工體驗，包含大剖師鋸木、蒸汽火車保養、池上移木、工人培訓班及木屑清運，也可選擇觀賞陸上移木大工程的實境演出。

另外可以參觀「巡山仔作夥來」特展，或選擇林場跑透透的解謎遊戲闖關，取得完整的羅東林鐵列車集章，憑集章卡至活動服務台抽取神秘好禮，「里山市集」有小農提供的友善農特產品。

在大剖師鋸木活動中，特別邀請50年以上林業工作經驗的大剖師傅現身說法教學，讓民眾認識台灣森林產業的過去與未來，體驗森林與大家生活息息相關，林業多元永續發展在食衣住行育樂帶給大家的獲益，各體驗單元活動可參考羅東自然教育中心、台灣山林悠遊網或電話羅東自然教育中心(03)954-0823洽詢。

以前林業工作的池上移木。圖／林業署羅東分署提供
以前林業工作的池上移木。圖／林業署羅東分署提供
「林場開麥拉百年慶典」的各場參與體驗活動。圖／林業署羅東分署提供
「林場開麥拉百年慶典」的各場參與體驗活動。圖／林業署羅東分署提供
民眾可以體驗「陸上移木」二輪推車。圖／林業署羅東分署提供
民眾可以體驗「陸上移木」二輪推車。圖／林業署羅東分署提供
在大剖師鋸木活動中，邀請50年以上林業工作經驗的大剖師傅現身說法教學，讓民眾認識台灣森林產業的過去與未來。圖／林業署羅東分署提供
在大剖師鋸木活動中，邀請50年以上林業工作經驗的大剖師傅現身說法教學，讓民眾認識台灣森林產業的過去與未來。圖／林業署羅東分署提供

文資法 永續 羅東

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