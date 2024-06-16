基隆球迷有福了 SBL籃球隊增生力軍 謝國樑組球隊加盟

基隆市長謝國樑今天說，他與立委林沛祥積極與中華民國籃球協會洽談，籃協理事會今天通過決議，將支持超級籃球聯賽（SBL）賽事加入基隆球隊。基隆籃球隊將由基隆市體育發展基金會籌備成立，除帶動城市運動風氣，並讓基隆人可以留在基隆，為自己的家鄉打球。

幸福水泥公司創建的「幸福豹」籃球隊，在30年前成立中華職籃（CBA）賽事，以基隆市立體育館為主場，但歷時5年解散。從此以後就沒有國內球隊進駐基隆，也比較少舉辦正式籃球賽事。

SBL目前有裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行和彰化柏力力4支籃球隊，中華籃協理事會今天決議，支持SBL賽事成立基隆的籃球隊，未來加盟成為第5支球隊。

謝國樑表示，成立基隆的SBL籃球隊是基隆體育發展重要里程碑，市府團隊要與市民朋友共同實踐「建立一支基隆球隊」的夢想，除了可以帶動城市運動風氣，更可以讓體育人才根留基隆，拉長既有的三級銜接制度，讓基隆人可以留在基隆為自己的家鄉打球。

謝國樑說，球隊籌備期間，市府會盡可能凝聚市民共識，為基隆在地球隊找到最適合出戰SBL的隊名。市府也將投注經費整建既有場館、培植體育人才、鼓勵市民投入籃球運動，讓整個城市都能因籃球發展而受益，也讓市民與球員獲得舒適的訓練場地。

林沛祥認為，基隆每年舉辦公園盃、一信盃籃球賽超過30年，報名隊伍眾多。今天籃協宣布SBL將成立基隆在地球隊，相信是基隆體育發展的新頁，他將與謝國樑共同建立基隆SBL籃球的主場屬地性，邀請市民一起參與改變，建立基隆人共有的歸屬感及榮耀。

市府轉述中華籃協理事長謝典林說，近15年的籃壇人氣王、體育界長青樹「野獸」林志傑，球星魅力就是在SBL台啤時期奠定，目前擔任裕隆隊教練。還有往日的靈活大前鋒，橡皮人李啟億，兩人三級籃球時期，都是在基隆的球場與鬥牛場磨練出來的，顯見籃球在許多基隆人心中，占有舉足輕重的地位。