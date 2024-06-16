花蓮縣府鼓勵農友宅配農產品 補助運費至年底

403地震後，蘇花公路白天限3時段通行，儘管大貨車能通行，仍影響農產品運銷時間。經過花蓮縣政府向中央爭取補助，近日獲農業部核定「花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫」，補助運費一件60元，期限到今年底，鼓勵農民以宅配方式，將農產品運送至北部、西部消費市場，保障收益。

縣府農業處長陳淑雯表示，為保障農民收益，在403地震後提出爭取宅配運費補助，原先只有西瓜宅配才有補助，後來再爭取才擴大品項至其他農特產品。近日宅配運費補助計畫經費核發下來，運費補助一件60元，期限到12月31日止，將依照每個農會宅配的量分配。

補助60元由農糧署補助55元，縣府補助5元，品項包含縣內大宗作物花蓮大西瓜，其他農產品涵蓋紅龍果、青梅、香蕉、鳳梨、芒果、米、蔬菜、茶、豆奶及咖啡等農產品。

陳淑雯說，地震後花蓮往北部交通目前仍受影響，雖然蘇花公路可供大貨車通行，但管制時間短暫，因此透過補助宅配費用的方式，希望能增加農友收入，也鼓勵外地人透過網路或電話訂購，支持辛苦的農民。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，依照農友提出需求，預估到年底會有5千箱宅配量，採實支實付方式申請補助。其中運送冷藏蔬菜的部分受益最大，冷藏的運費要170元，補助60元後可降到110元，對農友來說幫助很大。