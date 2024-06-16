快訊

牙痛不處理會怎樣嗎？8種常見原因及預防與護理方法一次看

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

宜蘭「學老」課程秒殺搶手 長者就愛這12道蔬食自助餐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
色香味俱全的蛋奶素蔬食餐。記者戴永華／攝影
色香味俱全的蛋奶素蔬食餐。記者戴永華／攝影

宜蘭縣為高齡長者開辦「學老」課程，社區帶著長輩到蘭陽仁愛之家上課，課程有動有靜，長者也跟著安排跑教室，在不同空間上課。根據觀察發現，除課程外，中午享用12道蛋奶素的蔬食自助餐是長輩們最愛，這可能是他們1天中很重要的營養來源，縣議員建議縣府擴大辦理。

學老課程是縣政府高齡生活大學3.0進階版，時間安排在平日，社會處表示，年輕人平時外出工作上班，不見得與長者同住，老人家自己在家用餐簡單吃，甚至隔夜剩菜飯蒸食，縣府希望引領長者出門，上課學習面對老化、認識老年疾病及如何面對另一半可能離去的生活，DIY手作茶包、花藝或小夜燈，中午享受美味蔬食。

仁愛之家室內空間寬敞，足夠老人家活絡筋骨，專業老師帶著長輩隨著音樂律動，接著還要「跑教室」，在志工陪同轉往不同教室上課，周二與周三的兩天課程都不同。仁愛之家執行長釋妙志擅長蔬食料理，端上義式馬鈴薯焗烤或披蕯、日式料理常用的紫蘇葉，也把堅果類巧妙入菜，色香味俱全，讓長者驚豔，開心大吃。

蘭陽仁愛之家除了配合學老課程，平常也有日照及長照長者專業照顧，廚房8位廚師至少都有丙級認證資格，協助授課的妙振師父也取得纏繞畫與粉彩認證，幽默風趣；家園栽種很多「可食風景」例如薄荷、迷迭香、紫蘇及紅胡椒粒等，增添風味，曾經有長者想要在仁愛之家對面買房，三餐跟著吃。

東園社區發展協會理事長林仁存在縣府上月開放學老課報名前就等在電腦前搶到名額，幾乎「秒殺」；縣議員莊淑如在議會質詢關切學老課程，同時也前往蘭陽仁愛之家了解現況，建議縣府擴大辦理。

縣府社會處表示，由於長者反映都很不錯，9月起將再開辦新梯次，之前有報名過的社區優先讓給尚未報名的社區，盼更多長者受惠。

宜蘭縣政府開辦「學老」課程，報名秒殺搶手，長者就愛這12道蔬食自助餐。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府開辦「學老」課程，報名秒殺搶手，長者就愛這12道蔬食自助餐。 記者戴永華／攝影
隨著音樂律動活絡筋骨，長者活潑又開心。記者戴永華／攝影
隨著音樂律動活絡筋骨，長者活潑又開心。記者戴永華／攝影
義式蔬食烤披蕯，變換美味菜色。記者戴永華／攝影
義式蔬食烤披蕯，變換美味菜色。記者戴永華／攝影
律動課程讓長者們玩開了，縣議員莊淑如建議縣府擴大辦理，讓更多長者參加。記者戴永華／攝影
律動課程讓長者們玩開了，縣議員莊淑如建議縣府擴大辦理，讓更多長者參加。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府「學老」課程報名秒殺超搶手，長者就愛這12道蔬食自助餐。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府「學老」課程報名秒殺超搶手，長者就愛這12道蔬食自助餐。記者戴永華／攝影
長輩們DIY自己動手作製茶包，還能帶回家飲用。記者戴永華／攝影
長輩們DIY自己動手作製茶包，還能帶回家飲用。記者戴永華／攝影
蘭陽仁愛之家配合開辦「學老」課程，長者開心食用蛋奶蔬食自助餐。記者戴永華／攝影
蘭陽仁愛之家配合開辦「學老」課程，長者開心食用蛋奶蔬食自助餐。記者戴永華／攝影
學老課程的12道蔬食自助餐也有水果及湯點。記者戴永華／攝影
學老課程的12道蔬食自助餐也有水果及湯點。記者戴永華／攝影

教室 料理 長輩

延伸閱讀

他問宜蘭晚上去哪「印象深刻」？內行人推1景點：逛到哭出來

他吃自助餐花140元嚇「被坑了？」 網見餐盤這2樣：你勇喔

宜蘭至羅東鐵路高架化過環評 縣府：全力拚2034通車

雙北人必搶！板橋超人氣蔬食Buffet「原素食府」吃到飽免400，24小時限定「激省檔次」優惠快收

相關新聞

宜蘭「學老」課程秒殺搶手 長者就愛這12道蔬食自助餐

宜蘭縣為高齡長者開辦「學老」課程，社區帶著長輩到蘭陽仁愛之家上課，課程有動有靜，長者也跟著安排跑教室，在不同空間上課。根...

基隆外木山2420人海上長泳 民眾：雖有水母 仍是很棒體驗

基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者下水，享受難得的泳渡大海體驗。基隆市長謝國樑說，外木山...

阿美族青年抗俄陣亡 烏克蘭人悼曾聖光：英雄不死

花蓮原住民青年曾聖光加入烏克蘭志願軍協助抗俄，前年十一月不幸戰死，得年廿五歲。多名在台烏克蘭人昨赴曾聖光安奉的東山安樂園...

基隆推微型無人機 能在室內飛

民航法遙控無人機管理規則針對操作場域、操作人的資格與年齡均有限制，基隆市部分國中小因臨近軍事設施，被畫為禁航區或限制區，...

宜蘭員山永侒礦場重啟環評 居民反對到底

宜蘭員山鄉永侒礦場開發案鄰近自來水源，4年前引起巨大爭議，因國土計畫範圍未定擱置；今年初經濟部公告畫定粗坑水質水量保護區...

人魚水中舞動曼妙身軀 海科館人魚表演民眾驚呼：好美

台灣自由潛水發展協會今天在國立海洋科技博物館舉辦台灣人魚表演賽，引進國際自由潛水聯盟賽制規定，是一場審美性質的競賽，與傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。