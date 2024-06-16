宜蘭「學老」課程秒殺搶手 長者就愛這12道蔬食自助餐

宜蘭縣為高齡長者開辦「學老」課程，社區帶著長輩到蘭陽仁愛之家上課，課程有動有靜，長者也跟著安排跑教室，在不同空間上課。根據觀察發現，除課程外，中午享用12道蛋奶素的蔬食自助餐是長輩們最愛，這可能是他們1天中很重要的營養來源，縣議員建議縣府擴大辦理。

學老課程是縣政府高齡生活大學3.0進階版，時間安排在平日，社會處表示，年輕人平時外出工作上班，不見得與長者同住，老人家自己在家用餐簡單吃，甚至隔夜剩菜飯蒸食，縣府希望引領長者出門，上課學習面對老化、認識老年疾病及如何面對另一半可能離去的生活，DIY手作茶包、花藝或小夜燈，中午享受美味蔬食。

仁愛之家室內空間寬敞，足夠老人家活絡筋骨，專業老師帶著長輩隨著音樂律動，接著還要「跑教室」，在志工陪同轉往不同教室上課，周二與周三的兩天課程都不同。仁愛之家執行長釋妙志擅長蔬食料理，端上義式馬鈴薯焗烤或披蕯、日式料理常用的紫蘇葉，也把堅果類巧妙入菜，色香味俱全，讓長者驚豔，開心大吃。

蘭陽仁愛之家除了配合學老課程，平常也有日照及長照長者專業照顧，廚房8位廚師至少都有丙級認證資格，協助授課的妙振師父也取得纏繞畫與粉彩認證，幽默風趣；家園栽種很多「可食風景」例如薄荷、迷迭香、紫蘇及紅胡椒粒等，增添風味，曾經有長者想要在仁愛之家對面買房，三餐跟著吃。

東園社區發展協會理事長林仁存在縣府上月開放學老課報名前就等在電腦前搶到名額，幾乎「秒殺」；縣議員莊淑如在議會質詢關切學老課程，同時也前往蘭陽仁愛之家了解現況，建議縣府擴大辦理。