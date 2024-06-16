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世華工商婦女協會助地震災民 花蓮市392戶每戶1萬

中央社／ 花蓮縣16日電

0403地震花蓮受災嚴重，世界華人工商婦女企管協會號召全球會員捐款賑災，募集逾千萬善款，其中新台幣392萬元交由花蓮市公所統籌發放，今天進行發放作業，受災每戶可獲1萬元。

花蓮市公所上午辦理善款發放，市長魏嘉彥、世華花蓮分會長顏立立及各幹部到場頒贈救助金，也持續為受災民眾加油鼓勵。藉著發放活動，各大樓社區許久不見的鄰居們也敘舊起來，慰問彼此近況。

花蓮市公所發布訊息表示，花蓮地震受到國際關注，遍布全球30個國家擁有88個分會的世界華人工商婦女企管協會，發揮海內外的影響力，經由總會號召共募得1000萬元善款。除有200萬元捐往縣府重大災害民間賑災捐款專戶外，其餘善款則發放給各鄉鎮市受災戶，包含花蓮市392戶、吉安鄉300戶、秀林鄉73戶、新城鄉15戶及壽豐鄉20戶。

花蓮市發放救助金的對象為北濱街花一邨、和勝江山及馥邑京華大樓等住戶，共392戶，每戶受贈1萬元。

魏嘉彥指出，0403及0423地震災情對花蓮市影響最為嚴重，不僅多棟大樓倒塌，被列為紅黃單而失去住所的受災戶更多達上千戶，感謝世華姊妹及時伸出援手，幫助災民暫度難關，而在重建之餘，眼前的觀光振興與產業復甦也相當重要，希望邀請更多團體一起來響應，歡迎來花蓮旅遊，也支持地方伴手禮與農特產品。

代表世界華人工商婦女企管協會出席的花蓮分會長顏立立表示，在這次募款及發放活動中，花蓮市發放392萬元，感謝花蓮市公所團隊的用心，希望花蓮受災戶早日走出陰霾。

地震 捐款 花蓮

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