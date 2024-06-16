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基隆外木山長泳登場 2420人熱情參與

中央社／ 基隆16日電

基隆市外木山海上長泳活動今天上午熱鬧登場，市長謝國樑到場主持開幕，祝福2420名泳者都能順利完賽，也請泳者們別忘欣賞名列「十大魅力水域」第1名的外木山美景。

謝國樑致詞表示，外木山海域曾獲得教育部體育署辦理「十大魅力水域」第1名，大家今天在泳渡過程中，可以欣賞到不同海域風光，看到色彩繽紛的熱帶魚及各種豐富魚種，是國內風景最優美的海上長泳活動。

謝國樑說，今年活動吸引17縣市共290隊超過2400名民眾報名參加，其中最年長為85歲，最年輕的為10歲，也有外籍人士、身心障礙者共襄盛舉，可以說是男女老少皆宜的活動，也請大家在長泳過程中注意安全，祝福大家都能順利完賽。

基隆市政府表示，參加者從木山澳救生站礁岩區下水，沿著海岸游到大武崙澳底沙灘，全長約3200公尺，大會除事前加強打撈水母外，並由消防局及海巡署調派船艦及救護人力在海上協助各項安全戒護工作。

市府指出，消防局更出動空拍機隨時掌握活動狀況，大會也安排用不同顏色的泳帽做區分，參加泳者分批從外木山下水。長泳活動約在上午11時結束，根據大會統計，有16名泳者疑體力不支等原因救起後載往終點。

首位上岸的泳者李光鑫以41分53秒成績完賽，他表示，今天特地從台北內湖前來參加活動，這是他首次參加外木山長泳活動，感覺非常好，水很乾淨游起來很舒服，不過水域還是有些水母，被水母螫到有點刺痛。

基隆 水母 謝國樑

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