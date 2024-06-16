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基隆外木山2420人海上長泳 民眾：雖有水母 仍是很棒體驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者，在熱身後分批下水，享受泳渡大海樂趣。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者，在熱身後分批下水，享受泳渡大海樂趣。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者下水，享受難得的泳渡大海體驗。基隆市長謝國樑說，外木山海域曾獲十大魅力水域票選第1名，民眾泳渡過程中，也能欣賞海濱風光，留下美好回憶。

外木山海上長泳是基隆年度運動盛事，除了疫情期間停辦，每年都能號召數千名泳者參與。教育部體育署在2015年間委託中華民國運動總會，舉辦大魅力水域票選活動，外木山海域在全國22處水域中脫穎而出，拿下第1名。

今年長泳活動有來自17個縣市民眾，組成290支隊伍共2420人參加，最年長的是85歲，最年幼的是10歲。另有國內身心障礙人士19人、外籍人士21人下水，享受海泳樂趣。

謝國樑在開幕典禮致詞時說，竭誠歡迎各縣市民眾來外木山海泳，泳渡過程中可以欣賞海濱風光，也能看到海中繽紛的熱帶魚。他也希望大家注意安全，留意自身的體力，留下愉快的回憶。

謝國樑接著與會來賓共同鳴笛，報名海泳民眾穿著潛水衣或泳之、頭戴泳帽、手持安全浮標，依序從海興游泳池旁的下水點下水，慢慢朝海面游出去，終點是大武崙沙灘，全長約3200公尺。

外木山長泳過去曾發生水母螫傷人事件，市府賽前加強在海泳水域打撈，消防局、海巡署今天也調派巡防船和救生艇在海上戒護，警察、衛生及環保部門也做好陸地維護作業，希望能能讓泳客玩得盡興，游得安全。

最先從沙灘上岸李姓男子說，第1次參加外木山長泳，水很乾淨，感覺非常好。因為是穿短袖泳衣，手臂有時感覺刺刺的，海中應該還是有一些水母。第2個上岸的林姓男子第2次參加，在水中也發現水母，但活動整體安排的不錯。

徐姓男子是第3個上岸的人，也是第2次參加外木山海上長泳。他說也曾報名澎湖灣海泳、日月潭泳渡嘉年華，今天在外上山海泳，游得很舒服。

基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者下水，享受難得的泳渡大海體驗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，來自17個縣市的2000多名泳者下水，享受難得的泳渡大海體驗。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，基隆市長謝國樑（前左四）等人主持鳴槍儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，基隆市長謝國樑（前左四）等人主持鳴槍儀式。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，基隆市長謝國樑（立者）歡迎各地民眾來基隆體驗海泳樂趣。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海上長泳活動今早登場，基隆市長謝國樑（立者）歡迎各地民眾來基隆體驗海泳樂趣。記者邱瑞杰／攝影

水母 謝國樑

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