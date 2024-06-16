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阿美族青年抗俄陣亡 烏克蘭人悼曾聖光：英雄不死
花蓮原住民青年曾聖光加入烏克蘭志願軍協助抗俄，前年十一月不幸戰死，得年廿五歲。多名在台烏克蘭人昨赴曾聖光安奉的東山安樂園追思，來台兩年的楚希雅和柯舒亞異口同聲說，想告訴曾聖光，「你是英雄，我們不會忘記你」。
曾聖光（族名Sincyang．Diway）是阿美族人，高中畢業後簽志願役入伍當兵，退役後，前年六月赴烏克蘭擔任志願軍，前年十一月二日在烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時不幸陣亡。
居住在高雄的林歐莉亞（Olga Kulish）俄烏戰爭發生後為家鄉發起募款活動，成為烏克蘭台灣隊總召。得知花蓮四月三日發生強烈地震，造成死傷、房屋毀損，響應台灣基督長老教會，昨號召在台烏克蘭人參與在花蓮舉辦的平安音樂會。
音樂會前，林歐莉亞與分別在台中、台北求學的同胞柯舒亞與楚希雅，帶著三束鮮花到曾聖光靈前獻花致敬，代表在台烏克蘭人表達尊敬，也想告訴曾聖光「你沒有被遺忘」。
「英雄不死，永遠活在烏克蘭人心中」。三人用英文寫下卡片悼念，林歐莉亞說，曾聖光是英雄，感謝他為了烏克蘭的民主和自由犧牲。
林歐莉亞表示，很感謝台灣長期關心烏克蘭，還捐贈救災車輛、醫療物資，花蓮地震後，烏克蘭教堂上月中旬曾辦祈禱會祈求花蓮安好，幾位烏克蘭知名政治人物雖無法到場，也透過影片表達支持台灣。
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