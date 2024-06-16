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基隆推微型無人機 能在室內飛

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
「微型無人機」不受限民航法遙控無人機管理規則，機動性強可在室內飛，很受師生歡迎。圖／基隆商工提供
「微型無人機」不受限民航法遙控無人機管理規則，機動性強可在室內飛，很受師生歡迎。圖／基隆商工提供

民航法遙控無人機管理規則針對操作場域、操作人的資格與年齡均有限制，基隆市部分國中小因臨近軍事設施，被畫為禁航區或限制區，在教學上受限。國立基隆商工辦教師研習課程，採用「微型無人機」突破困境，讓高中、國中小學生可在室內練習，學習體驗高空「上帝視角」，很受歡迎。

遙控無人機管理規則實施之後，無人機操作人若要取得操作證，申請者應年滿18歲，學習操作證申請者年齡也要滿16歲，基隆小型軍事區多，部分國中小臨近軍事區，空域都被畫為禁航區或限制區。但室內因看不到天空，就不屬於民航法管轄，微型無人機一般約為軸距3英吋的大小，機動性強是優勢。

以正濱國中為例，正濱校區近軍事營區被畫為禁航區，遙控社在戶外無人機教學、練習上受限制，微型化可在室內不受影響。

國立基隆商工航空電子科辦的教師研習課程，帶領各校教師進行微型無人機實體組裝、測試，接著從模擬系統練習飛控技術，再到實際越障練習體驗，最後再由學生示範「足球無人機賽」。

基商航空電子科教師蔡宗和指出，無人機有許多禁飛區與規範，無法自由規畫戶外教學，基隆多雨也會影響操作，微型無人機在室內飛行，能滿足多個限制條件，可在校園教學多推廣。

基商航空電子科主任顏國恩指出，希望透過教師的研習與基隆各校教師分享教學經驗，讓學生有機會能提早接觸無人機，啟發興趣。

基隆 教師

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