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宜蘭員山永侒礦場重啟環評 居民反對到底

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭員山鄉永侒礦場開發案鄰近自來水源，4年前引起巨大爭議，因國土計畫範圍未定擱置；今年初經濟部公告畫定粗坑水質水量保護區，並未涵蓋永侒礦場，開發公司啟動二階環評程序，6月18日開地方說明會。居民表示，該區域恐危及自來水源地，將堅定反抗。

永侒實業公司1980年開始在員山鄉開發礦區，礦權2020年到期，永侒公司2019年申請開挖新礦區，遭到環團、居民強烈反彈，甚至罷免支持開發的時任村長。

經濟部今年1月16日公告，畫定宜蘭縣粗坑水質水量保護區，靠近但未涵蓋永侒礦場，永侒公司得以重新啟動二階環評程序，5月申請核定二階環評，6月18日將在中華村玉雲宮前開說明會；永侒公司申請開發面積約21.8公頃，預估每天可產出瓷土、矽石1200公噸，年產量36萬公噸。

永侒公司說明書中表示，國內瓷土需求旺盛，且大多仰賴進口，員山礦區生產的瓷土將全數內銷，有助陶瓷產業發展；開發時不會使用火藥，避免噪音、震動與安全問題，也會設生態廊道、買周邊土地移植苗木，提供居民免費營養午餐、老人供餐與低收入戶救助金等。

多個民團組成的「護水源反開礦行動聯盟」強烈反對，中華村社區發展協會理事長陳明華說，反對開發的決心不會改變也不會動搖；宜蘭不缺水是因為山區涵養水分形成伏流，中華村是縣內重要的水源地，礦場開發對地理環境影響重大，更可能危及水源。

陳明華指出，中華村內還有另外3個礦場，總面積超過500公頃，若所有礦場陸續開挖，對自然環境不堪設想。

宜蘭 水質 環評

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