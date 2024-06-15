人魚水中舞動曼妙身軀 海科館人魚表演民眾驚呼：好美

台灣自由潛水發展協會今天在國立海洋科技博物館舉辦台灣人魚表演賽，引進國際自由潛水聯盟賽制規定，是一場審美性質的競賽，與傳統的競技型自由潛水賽制不同，人魚競賽與滑冰、水下芭蕾等審美賽事類似，規定的特殊的動作要求要達成，講究動作技巧與美學，展現曼妙的身軀。

人魚是近年來廣受年輕族群歡迎的一種自由潛水形式，協會希望透過舉辦人魚表演賽提供一個舞台，讓選手們能夠自在悠遊，展現他們心目中的人魚模樣。

選手穿上魚蹼與魚尾，比賽過程中，每位美麗的人魚選手都使出渾身解數，舞出自己對人魚的詮釋。今天有8位小人魚報名，年齡最小僅6歲。她們在池水中自在地舞動身姿，柔軟而曼妙的表演讓觀眾驚豔。

國際組由來自香港的Karen吳嘉恩以「第六感奇緣之人魚傳說」為敘事主題奪下第一；競爭最激烈的女子組由董欣儀以蛇妖魅惑眾生，高分奪下摘下最美后冠；張家翰以墮落天使的造型獲得男子組第一寶座；褚又寧則扮成魔法公主奪下兒童組第一名，而又寧的妹妹又綺也不遑多讓，僅以0.4分之差獲得第二；最後的團體人魚部分，由海塑魚隊伍透過提倡海洋環保議題奪下團體組第一名。

裁判張逸先表示，選手們的游動都很好，除了基本動作以外相當考驗選手創意，整體的造型、編曲等是不是能搭配得維妙維肖是獲得好分數關鍵。