太平洋南島聯合豐年節下月登場 花蓮縣府專車免費接駁

「2024太平洋南島聯合豐年節」下月將登場，今年邀請來自夏威夷的團隊參與演出，花蓮縣政府規畫免費接駁專車，共有花蓮轉運站等4個停靠點，方便遊客或縣內民眾直達會場。

太平洋南島聯合豐年節於7月19日至21日一連三天，每天傍晚5時30分起在德興運動場大草坪舉行，國內有22個團隊演出，來自夏威夷Kamehameha Schools也將到場共舞，現場也將擺設超過100個原民特色攤位。

花蓮縣政府原住民行政處表示，太平洋南島聯合豐年節原本是原住民族聯合豐年節，每年夏天舉辦，邀請各原住民族群展現樂舞之美，近年擴大邀請國內外南島語系族群參與展演，台灣又是南島民族起源地，為更貼近主題而更名。今年還首度引入水藝術噴泉及情人坡主題裝置，讓民眾感受浪漫、多元藝術文化氛圍。

聯合豐年節每年吸引數萬民眾參加，尤其「千人齊跳大會舞」是一大亮點，為了方便民眾參與，花蓮縣府規畫免費接駁車，4個停靠點分別是花蓮轉運站、石來運轉、花蓮文創園區及花蓮縣文化局，發車直達活動會場。

免費接駁車的發車時間，去程為活動當天下午5時30分到晚間7時30分，每15分鐘一班車；回程晚上7時40分到10時，每20分鐘一班車，詳細接駁資訊可至「太平洋南島聯合豐年節」粉絲專頁查詢。