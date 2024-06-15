台東極端高溫狂飆40.1度！1人送醫疑中暑 居民：身體感覺像超過50度

受西南風沉降影響，台東持續吹焚風，昨天才飆38.9度高溫，今天溫度「開掛」飆升，一路從38度飆升到40.1度，再創今年高溫紀錄。不僅民眾熱翻，就連動植物也受不了，要泡水、灑水降溫。還造成1人疑似中暑送醫。

根據中央氣象署資料顯示，今天早上台東溫度一路飆升，10點就飄升到38度，中午12點飆到39度，下午2點18分鹿野更來到40.1度，再創今年高溫紀錄，氣象站人員說：如同開掛降不下來。

市區賣冰的老店，這兩天也隨著氣溫上升，生意也比上星期好上一半，老闆娘說，今年受花蓮地震影響，來吃冰的遊客明顯少了許多，但是在地民眾想吃冰想降溫的人還是很多。

「風都熱熱的！像在烤箱裡面。」太麻里陳姓鄉民說，走到哪裡都在吹熱風，身體感覺像是超過50度，難想像7、8月真正夏天誰受的了。另張姓鄉民說「很怕走路就昏倒」。

由於接連2天高溫，農民擔心釋迦會因燒熱風受傷，紛紛啟動灑水系統來噴灑降溫。也有寵物飼主擔心犬貓太熱，帶去有水的地方，給犬貓泡水消暑。牛隻也躲在樹蔭下躲太陽。

另高溫也讓在體育場參加腰旗美式足球賽育樂活動暨台東城市邀約邀請賽，年約40歲活動主辦男子疑似中暑送醫，所幸意識清楚，經救護人員現場降溫後沒有大礙。