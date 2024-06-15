基隆每10萬人事故死亡率低於平均數 市府：友善政策成果

交通部路政及道安司司長黃運貴昨率隊考評基隆市執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」去年執行成果。依交通部事故診斷分析，基隆近3年每10萬人事故死亡率8.1人，低於一般縣市平均17.1人/10萬人，為同組8縣市最低。交通處分析，一年多來市府加強推動行人友善政策，畫設107處路口綠底行人穿越道等建構安全的通行環境，成效逐漸顯現成果。

交通部統計，基隆去年除整體事故30日死亡人數31人高於目標值23人，其餘整體事故A1類死亡、高齡者事故、行人事故A1死亡、30日死亡人數均遠低於目標值。

交通處分析數據下降原因，因市府一年來於校園周邊及行人穿越流量高的107處路口畫設綠底行人穿越道線，讓行人通行更有保障，並在60處路口實施行人早開時相， 也在194處騎樓張貼行人友善通行綠腳丫，整理騎樓停車空間且保留行人通行動線等，這些措施的成效逐漸顯現出來。

市府在道路的改善作為，包括調整孝二路段車道配置、安樂路二段與安和一街標線減少側撞機會、基金一路208巷口設置實體庇護島及增設6處行人觸控設施，學生安全方面，在中和國小等11校校園周邊改善及拆除陸橋設置無障礙坡道等。

交通部對基隆交通安全策進部分，建議針對近年來事故風險較高的側撞、同向擦撞、自撞、行人穿越道路事故，提出增設左轉保護時相、縮減車道路肩降速、路口街角外擴、宣導行人號誌秒數不足勿進入路口等作為。