期待已久！最美多良車站7月1日正式開放
台東知名景點「最美多良火車站」整修休園逾半年，已完工9成，日前並完成攤販抽籤，3個販售區共計7個攤位，預計7月1日正式對外開放。鄉長王重仁表示新園區會令人耳目一新。
王重仁說，預計正式對外開放時間為7月1日，若整體整修進度時間超前，不排除提前開放；這次園區販售區，不僅水電管路整新，販售區域配置也統一規格，一掃過去凌亂的印象。
多良車站是台東南迴最熱門的觀光景點之一，每年吸引逾萬遊客到訪，但擁擠空間及雜亂販售區也讓遊客詬病，因此，公所為提升園區服務品質，去年實施休園展開相關整修改善工程。
由於多良車站人潮相當多，就算非假日，每天平均仍有2千人次到訪，3個販售區計7個攤位，吸引29家業者參加抽籤，競爭相當激烈，有業者抽到直呼「老天保佑，希望好運持續到生意上」。
另這幾天已有業者開始將生財器具準備好進駐園區。有攤販表示，他們等這一刻等了半年，當然開放那一天多少會給個優惠，讓遊客不只玩得開心，也買的開心。遊客則說：很期待新園區。
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