基隆城際轉運站7月啟用 站外增計程車排班及民眾臨停區
基隆城際轉運站將在7月1日正式啟用，候車空間整合目前分散在火車站周遭港西街、國光客運臨時站的17條國道客運路線，及33條市公車、基隆客運路線。但民代擔心站外都畫紅線難以臨停，民眾接送困難。市府交通處表示，第一階段將先在站外畫計程車排班區及民眾臨停接送區，第二階段在國光客運臨時站拆除後，會再有更完整規畫。
議員俞叁發表示，目前轉運站周邊都是畫紅線區，民眾要搭計程車和開車接送時會十分不便，建議7月1日前先畫設暫時的計程車排班區和民眾臨停區。
議員宋瑋莉說，國道客運都會移到轉運站裡面，但民眾出來後可能要搭計程車，或者親友接送，計程車應有足夠排班空間，否則如果排到港西街去恐影響後方車流。
基隆市政府交通處技正吳嘉晉表示，國道客運全部都會進轉運站，因此原來國光客運臨時站會拆除，第一階段會先在轉運站外圍將設置計程車排班區及民眾臨停接送區，第二階段在國光客運臨時站拆除後，會再有更完整規畫。
現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府此次追加預算在國光臨時站拆除後，會另在空地設置完整臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更安全便利。
搭乘國道客運前往雙北的通勤族，多在港西街站牌等候，候車人潮常綿延到基隆轉運站公共藝術作品「山海鳴光」旁廣場，冬季天氣濕冷，候車格外艱辛。
交通處表示，轉運站啟用後，現在港西街載客的國道客運路線，都會進入轉運站。考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設站牌區域，規畫當「整備儲車區」，讓等待進入轉運站客運停放，提升運轉站運輸效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言