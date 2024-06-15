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基隆城際轉運站7月啟用 站外增計程車排班及民眾臨停區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影

基隆城際轉運站將在7月1日正式啟用，候車空間整合目前分散在火車站周遭港西街、國光客運臨時站的17條國道客運路線，及33條市公車、基隆客運路線。但民代擔心站外都畫紅線難以臨停，民眾接送困難。市府交通處表示，第一階段將先在站外畫計程車排班區及民眾臨停接送區，第二階段在國光客運臨時站拆除後，會再有更完整規畫。

議員俞叁發表示，目前轉運站周邊都是畫紅線區，民眾要搭計程車和開車接送時會十分不便，建議7月1日前先畫設暫時的計程車排班區和民眾臨停區。

議員宋瑋莉說，國道客運都會移到轉運站裡面，但民眾出來後可能要搭計程車，或者親友接送，計程車應有足夠排班空間，否則如果排到港西街去恐影響後方車流。

基隆市政府交通處技正吳嘉晉表示，國道客運全部都會進轉運站，因此原來國光客運臨時站會拆除，第一階段會先在轉運站外圍將設置計程車排班區及民眾臨停接送區，第二階段在國光客運臨時站拆除後，會再有更完整規畫。

現有國光客運臨時站將由業者自行拆除，市府此次追加預算在國光臨時站拆除後，會另在空地設置完整臨停接送區、計程車排班區等交通接駁設施，讓民眾進出轉運站更安全便利。

搭乘國道客運前往雙北的通勤族，多在港西街站牌等候，候車人潮常綿延到基隆轉運站公共藝術作品「山海鳴光」旁廣場，冬季天氣濕冷，候車格外艱辛。

交通處表示，轉運站啟用後，現在港西街載客的國道客運路線，都會進入轉運站。考量轉運站空間有限，目前港西街國道客運設站牌區域，規畫當「整備儲車區」，讓等待進入轉運站客運停放，提升運轉站運輸效率。

基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站7月1日啟用，轉運站外圍第一階段會先設計程車排班區、民眾接送臨停區。記者游明煌／攝影

國光客運 國道客運 計程車

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