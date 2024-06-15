台東行道樹又被斷頭 挨批粗暴

台東台9線青海往知本道路兩旁的木麻黃，近日被發現鋸斷到剩樹頭，甚至連根挖掘。民代質疑作法太草率粗暴，台東市公所表示，當地木麻黃生長狀態已經嚴重影響人行道安全，未來在道路設計及樹種選擇上會更精進。

台9線路段的木麻黃栽種不到7年，近日卻莫名被鋸斷挖除，民眾痛批種了又挖，根本浪費公帑。亦有民眾指每年都發生樹木砍頭事件，凸顯公部門漠視行道樹的維護。

林姓市民說，機關單位在道路設計時根本沒預留足夠樹穴空間，任憑樹木生長，最後導致人行道或路面變形，擋土牆崩裂，因此每條道路植樹後，幾乎可以預期未來被砍、被挖除的命運。

台東市公所表示，台9線的木麻黃已嚴重影響人行安全，修剪也無法恢復人行道功能，不得已才砍除，但未來在道路設計及樹種選擇會更精進。

議員林參天指出，修剪樹木人員除要有專業證照，施作現場也要有專員指導，並作後續維護，不能隨便鋸樹、挖樹，遺留的樹頭、留下的坑洞也會影響人行安全。

縣府農業處表示，依去年修法通過後的行道樹管理自治條例第3條，道路由誰管理，就由管理機關負責維護行道樹。但市民代表蔡政家反批，修正版自治條例對鄉鎮來說，根本強迫中獎，公所每年用在維管行道樹經費不多，縣府移撥後，將增加公所負擔。