基隆安樂一期國宅設工作站推都更 6號基地已逾8成同意

基隆市安樂一期國宅分成8個基地，屋齡近50年，建物有老舊、漏水、違建加蓋等問題，居民多盼都更改建，但意見遲未能整合，目前僅有6號基地居民更新意願較高，同意比例已逾80%，市府今天在安樂一期成立都更專案辦公室駐點工作站，市長謝國樑希望加速整合推動都更，市府將協助住戶進行招商、協調等行政工作。

安樂一期國宅為早年國宅示範社區之一，依不同建照分成8個基地，共約有1322戶，因為基隆多雨氣候，早年國宅預鑄式建築方法，目前多已老化環境逐漸惡化，各基地條件不一，也沒有整體規畫，1樓和頂樓均有違建加蓋等問題阻撓，導致居民都更意願遲遲未能整合。

居民說，房子都十分老舊，很多樓層都漏水嚴重，居民深受其擾，有的住戶堅持要「一坪換一坪」，擔心都更後室內變很小，也有的因有違建加蓋也分，意見雜亂，多數想都更，但對法令不了解而卻步。

謝國樑說，6號基地居民更新意願最為積極，除了組成更新會外，還申請政府補助辦理都市更新先期規畫與財務試算，市府自去年以來也已持續為6號基地提供「基地地籍整理」、「確認市府公有地更新後用途」、「劃定更新地區暨訂定更新計畫」等行政協助，近期該基地更新招商意願比例突破8成，並已進入招商階段。

都發處長謝孝昆表示，每周將有工作人員定時在駐點工作站提供諮詢服務，並希望以6號基地為示範更新模式，提供各基地相應行政協助，加速整合意願，促成後續都更的進展。