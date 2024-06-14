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領到遲來65年「畢業證書」81歲礦工哽咽：我畢業了

中央社／ 基隆14日電

高齡81歲的周朝南在國中二年級時因父親受傷，輟學打工，但之後對於未能畢業留下遺憾。12日他在基隆市明德國中領到遲到了65年的「榮譽畢業證明書」，哽咽說「我畢業了」。

國立基隆高中校長鍾定先今天告訴中央社記者，校內歷史老師吳美慧推廣「在地走讀趣」課程，與推動籌設猴硐礦工文史館的周朝南有多年合作經驗。吳美慧日前得知，周朝南因在14歲就讀國中二年級時，家庭發生變故必須輟學，前往礦坑打零工，幫母親分擔家計，但之後對於未能唸到畢業，一直掛念心中。

鍾定先說，吳美慧隨即向他報告這段故事，雖周朝南只讀到國中二年級，但是晚年積極推動猴硐礦工文史館，終身學習不輟，更是學子典範，他與明德國中校長徐仁斌2人都有這樣共識後，著手促成這段溫馨傳奇，協助周朝南圓夢。

周朝南12日在明德國中畢業典禮上，如願從徐仁斌手中領到遲來65年的「榮譽畢業證明書」，不僅彌補他的遺憾，更是對他的最高致敬。台上的他哽咽說「我畢業了」；台下的師生響起熱烈掌聲。

周朝南說，如果當時家中沒有變故，他本應在民國48年國中畢業，他要以自身的故事與明德國中畢業生分享，那就是有書可以唸是很幸福的事，要珍惜就學機會，利用讀書翻轉人生。也要感謝鍾定先、吳美慧與徐仁斌，因為這3名貴人讓他圓夢，可以不用抱憾終生。

基隆 德國 猴硐

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