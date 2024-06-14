原鄉醫療資源短缺 宜蘭大同鄉獲贈250萬元醫療設備

宜蘭縣大同鄉是縣內2個原住民鄉鎮之一，醫療資源缺乏，且交通不便居民常不願就醫。桃園八德旭德扶輪社今贈與大同鄉衛生所牙科治療椅、婦科檢查台等共18項、價值250萬元的醫療設備，盼提升偏鄉醫療品質；縣府表示，會持續投入偏鄉醫療，藉公私合作的方式提升醫療品質。

大同鄉是宜蘭縣面積第二大的鄉鎮，多數村落位於蘭陽溪上游兩側，人口約6000人是全縣最少；目前鄉內僅有大同鄉衛生所、南山診所、陽明交大附醫和羅東聖母醫院合作的巡迴醫療。議員沈志弘說，醫療設施落後非常多，部分器材有所欠缺；議員孫湯玉惠也表示，偏鄉交通不便，很多居民因此不願就醫。

國際扶輪社3502地區八德旭德扶輪社去年底得知大同鄉的狀況，向國際扶輪基金會申請醫療設備更新計畫，爭取到7萬7260美元補助，換算成新台幣約250元，購入牙科治療椅、婦科檢查台、換藥車、急救車以及輪椅、體重計等設備，共18項62組，今天捐贈給大同鄉衛生所。

縣長林姿妙代表受贈，表示大同鄉是全縣唯一負碳排鄉鎮，環境優美但資源缺乏，感謝各界關心支持；衛生局長徐迺維指出，縣府持續推動大同、南澳偏鄉的醫療設施提升，尤其大同鄉交通艱難，必須把醫療設備散置到8處衛生室，搭配巡迴醫療。

大同鄉衛生所主任邱仲平說，目前鄉內有西醫2名、牙醫1名、護理師12人，加上其他人員與約聘人員，共26名醫療人員，尚稱足夠，可以充分利用獲贈的醫療設備；不過醫師數量少，尤其開業診所只有1間，看診方面仍仰賴衛生所同仁與陽大附醫、聖母醫院的巡迴醫療。