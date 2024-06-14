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災民看過來！0403震災紅黃單「弱層補強」補助 集合住宅、透天厝均提高

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
內政部協助花蓮震災戶重建設置專案辦公室，近日遷至行政院東辦，次長吳堂安今天到場視察，歡迎民眾就近諮詢。記者王燕華／攝影
內政部協助花蓮震災戶重建設置專案辦公室，近日遷至行政院東辦，次長吳堂安今天到場視察，歡迎民眾就近諮詢。記者王燕華／攝影

0403地震後內政部在花蓮成立重建專案辦公室，輔導受災戶重建；近日搬遷到行政院東部聯合服務中心，結合花蓮縣建築師公會提供專業諮詢。內政部國土管理署帶來好消息，弱層補強補助費用除了集合住宅提高到1500萬元，透天厝也從原本50萬元增加到200萬元，給災民更多支持。

5月初成立的重建辦公室原本設在花蓮市忠孝街，本月12日遷至市中心中山路的行政院東辦，提供受災戶租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等諮詢輔導。

內政部常務次長也是重建辦公室主任吳堂安今天到場視察，與東辦副執行長郭應義、花蓮縣建築師公會理事長許嘉勇等人會談。

吳堂安說，重建辦公室已舉辦9場說明會、租金補貼完成撥款822件、短期安置旅宿77戶入住、成功媒合租屋59件、輔導42棟建築物獲得弱層補強補助核定、天王星大樓已申請籌組都市更新會朝自主都更方向進行，也協助已拆除的花一邨、統帥大樓等社區整合重建共識。

他表示，接下來還結合花蓮縣建築師公會，每周一、三、五上午提供服務，民眾也可撥打（03）8330338洽詢，若涉及跨部會業務，將協助轉達給各主管機關。

縣議員胡仁順關切透天厝耐震補強補助金額不足的問題，國土署住宅發展組組長歐正興說，本月11日已完成「0403震災張貼紅黃單耐震弱層補強補助作業規定」，超過6層樓的集合住宅，每棟最高補助1500萬元；6層樓750萬元，透天住宅從原本50萬元提高到200萬元，均以不超過總經費85%為限。

歐正興表示，工程發包已協調縣府提供協助，補助款也撥給縣府，由縣府依進度分三階段撥款，降低民眾墊付負擔。

市民代表莊依婕關心馥邑京華6棟只拆1棟，後續如何處理？吳堂安說，將請更多結構技師等專家評估討論。另紅單強拆戶的重建補助目前定每坪12萬元，上限360萬元，吳堂安表示，近期會與賑災基金會研商擬定重建、價購房地的補助方案。

內政部協助花蓮震災戶重建設置專案辦公室，近日遷至行政院東辦，次長吳堂安今天到場視察，歡迎民眾就近諮詢。記者王燕華／攝影
內政部協助花蓮震災戶重建設置專案辦公室，近日遷至行政院東辦，次長吳堂安今天到場視察，歡迎民眾就近諮詢。記者王燕華／攝影

建築師 花蓮 透天厝

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