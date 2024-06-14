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台東再現行道樹被「斷頭」 民眾批：乾脆就不要種

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東民眾近期發現位於台9線青海路段往知本道路，兩旁的木麻黃行道樹不僅被鋸斷、留樹頭，甚至動用怪手連根挖掘。圖／讀者提供
台東民眾近期發現位於台9線青海路段往知本道路，兩旁的木麻黃行道樹不僅被鋸斷、留樹頭，甚至動用怪手連根挖掘。圖／讀者提供

台東民眾近期發現位於台9線青海路段往知本道路，兩旁的木麻黃行道樹不僅被鋸斷、留樹頭，甚至動用怪手連根挖掘。民代質疑維護行道樹的方式草率粗暴，台東市公所表示，當地木麻黃生長狀態已嚴重影響人行道安全，未來在道路設計及樹種選擇會更精進。

位於台9線青海路段往知本道路，近日民眾發現兩旁才栽種不到7年的木麻黃行道樹，被鋸斷挖除，紛紛不解哪個單位把好好的樹，種了又挖除，批「浪費公帑，乾脆就不要種」。另有民眾認為每年都會發生類似狀況，凸顯公部門對行道樹維護仍漠視。

林姓市民說，問題不是雜草叢生，而是機關單位在道路設計時，根本沒有預留可以種樹的樹穴，任憑樹木成長，就會面臨人行道和路面變形，旁邊擋土牆崩裂的問題，所以剛蓋好的時候，看到種樹，就知道後面一定會砍樹，如果不砍樹，就是直接挖除。

台東市公所表示，該路段的木麻黃生長狀態已嚴重影響人行道安全，也無法再經由修剪恢復人行道功能，所以為了行人的安全不得不進行此作業，未來在道路設計及樹種選擇會更精進。

議員林參天指出，修剪樹木的人員本就要有專業證照，施作現場也要有專員指導，許多小細節都是要留意，不是隨便鋸樹挖樹，要了解怎麼修剪。常見遺留的樹頭，也是對行人安全造成影響，再則挖除後，留下的坑洞也是要有後續維護，不是拍拍屁股就結束。

縣府農業處表示，依去年修法通過後的「行道樹管理自治條例」第三條，行道樹栽植及維護管理之主管機關依道路種類、性質，權責由縣府變成該道路管理機關，也就是道路所在地誰管理，就由管理機關負責維護。

市民代表蔡政家說，縣府條例的修正，也是凸顯鄉鎮機關強迫中獎，公所每年可以運用在維管行道樹經費根本就不多，縣府移撥後，可能會增加公所負擔。

台東民眾近期發現位於台9線青海路段往知本道路，兩旁的木麻黃行道樹不僅被鋸斷、留樹頭，甚至動用怪手連根挖掘。圖／讀者提供
台東民眾近期發現位於台9線青海路段往知本道路，兩旁的木麻黃行道樹不僅被鋸斷、留樹頭，甚至動用怪手連根挖掘。圖／讀者提供

人行道 台東 行道樹

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