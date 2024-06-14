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全台最高蘭嶼燈塔度首度對外開放 航港局：僅限3天
2024「台東最美星空音樂會」場次出爐！其中8月24日開拔蘭嶼，配合音樂會活動，航港局也將全台最高燈塔的蘭嶼燈塔首度對外開放3天，可說機會難得。
航港局指出，燈塔開放時間從8月23日至25日止，早上9點到晚上6點，不過，若星空音樂會蘭嶼場次活動改期，開放日期也將滾動配合調整，並隨時公告資訊。
「台東最美星空音樂會」活動場次分別是6月29日關山環鎮自行車道、7月13日大武9420濱海公園、7月28日東河金樽陸連島、8月3日卑南達魯瑪克文化廣場、8月24日蘭嶼及8月31日綠島。
蘭嶼燈塔位於東南海域蘭嶼西北端山頂，海拔216公尺，為全台最高燈塔，於1982年建立，塔身為白色圓形混凝土造，塔高14.8公尺，過去燈塔不開放參觀，但因燈塔風光明媚是蘭嶼一大景點。
航港局也提醒民眾，因前往燈塔道路顛簸且窄小，建議汽機車勿駛入，同時務必注意自身安全。
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