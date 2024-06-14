台東綠能商機大 地檢署成立聯繫平台打擊綠能蟑螂

配合中央綠能政策，台東縣地熱及水資源豐沛，近年積極發展地熱和小型水利發電，避免引來綠電蟑螂覬覦，台東地檢署與縣府、台電公司等事業機關單位座談，並成立打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，嚴查嚴辦，嚇阻不法人士及綠電蟑螂。

台電台東區營業處指出，變電所到用電戶間的線路叫「饋線」，每個地區的饋線配額有限，就有不肖業者會搶申請，但卻無實際開發作為，其他業者即使有心開發，但饋線被搶走，屆時電也送不出去，不肖業者就會藉此勒索，成了饋線蟑螂，目前已做好防範機制，防不肖業者虛占饋線容量。

地檢署檢察長柯宜汾表示，地熱及水利發電是台東發展綠能產業的重點，但發展區域多為原住民保留區，不僅是機關單位在法規面下如何溝通協商的重要課題，也可能是弊端或不法行為發生的所在，所以藉由平台了解問題，進而發現犯罪徵兆。

綠能產業動輒數千萬元、數十億元起跳的工程費，龐大利益不僅易引來綠電蟑螂覬覦，甚至也會有地方首長及民代透過動員抗爭等方式向廠商勒索。柯宜汾強調，平台聯繫一旦發現妨害綠能產業發展犯罪徵兆，即可及時介入偵辦，不容許暴力或不法情事發生。

縣府財經處表示，台東天然資源地理環境具優勢，從縱谷一路到南迴地區，是豐富的高溫廊帶，不僅發展比太陽能、風力更具穩定的綠能，水力豐沛也能開發對生態環境破壞小的小型水力發電，未來地熱發電超過10家，加上小型水力發電，預估可供全縣80%電力，綠能產業是可預期。