台東綠能商機大 地檢署成立聯繫平台打擊綠能蟑螂
配合中央綠能政策，台東縣地熱及水資源豐沛，近年積極發展地熱和小型水利發電，避免引來綠電蟑螂覬覦，台東地檢署與縣府、台電公司等事業機關單位座談，並成立打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，嚴查嚴辦，嚇阻不法人士及綠電蟑螂。
台電台東區營業處指出，變電所到用電戶間的線路叫「饋線」，每個地區的饋線配額有限，就有不肖業者會搶申請，但卻無實際開發作為，其他業者即使有心開發，但饋線被搶走，屆時電也送不出去，不肖業者就會藉此勒索，成了饋線蟑螂，目前已做好防範機制，防不肖業者虛占饋線容量。
地檢署檢察長柯宜汾表示，地熱及水利發電是台東發展綠能產業的重點，但發展區域多為原住民保留區，不僅是機關單位在法規面下如何溝通協商的重要課題，也可能是弊端或不法行為發生的所在，所以藉由平台了解問題，進而發現犯罪徵兆。
綠能產業動輒數千萬元、數十億元起跳的工程費，龐大利益不僅易引來綠電蟑螂覬覦，甚至也會有地方首長及民代透過動員抗爭等方式向廠商勒索。柯宜汾強調，平台聯繫一旦發現妨害綠能產業發展犯罪徵兆，即可及時介入偵辦，不容許暴力或不法情事發生。
縣府財經處表示，台東天然資源地理環境具優勢，從縱谷一路到南迴地區，是豐富的高溫廊帶，不僅發展比太陽能、風力更具穩定的綠能，水力豐沛也能開發對生態環境破壞小的小型水力發電，未來地熱發電超過10家，加上小型水力發電，預估可供全縣80%電力，綠能產業是可預期。
「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」會議於昨天舉辦，邀集台電、縣政府、廉政署、調查站、警察局等行政、事業及司法機關主管參加，並就各掌管業務和面臨問題逐一報告。高檢署花蓮檢察分署檢察長洪培根也轉達打擊及查辦妨害綠能產業犯罪，列為政府施政重點。
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