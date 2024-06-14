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只能蓋2樓…宜蘭蘇澳新馬重劃 居民要求增容積率

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
宜蘭蘇澳鎮新馬都市計畫內慶安段市地重劃區域，容積率90%到120%，居民不滿只能蓋1樓半到2樓的房子，集體到縣府陳情。記者陳敬丰／攝影
宜蘭蘇澳鎮新馬都市計畫內慶安段市地重劃區域，容積率90%到120%，居民不滿只能蓋1樓半到2樓的房子，集體到縣府陳情。記者陳敬丰／攝影

宜蘭蘇澳鎮新馬都市計畫有約85公頃住宅區，容積率僅90%到120%，蓋新房最高只能1樓半到2樓，居民、地主不滿，鄰近住宅區容積率都達到180%，昨到縣府舉「還我樓地板面積」等白旗陳情，要求增加容積率。縣府表示，會積極協助縣民，將函請內政部解釋能否變更。

新馬都市計畫區位於利澤工業區以南、台9線以北區域，其中，慶安段約85公頃2012年擬定為自辦市地重劃區域，審議委員會決定建蔽率60%、容積率120%，不願拆遷的保留戶若新建房屋，容積率更只有90%。

以建蔽率與容積率計算，重劃區新建建物若完全使用建蔽率，最高只能蓋2樓，保留戶改建更只能蓋1樓半。居民賴小姐表示，10年前自辦市地重劃計畫核定後，就不斷爭取能比照重劃區外住宅，容積率調高到180%，今年再次書面陳情未獲回應，才到縣府陳情。

新城里長張義隆是這次陳情帶隊者，他說，重劃區內環境良好，容積率卻比重劃區外還低，非常不合理，盼縣府還給居民合理容積率。

建設處長潘亮宇收下陳情書，潘表示，當年審議時，該地區人口密度每公頃未達200人，依規定容積率上限就是120%，考量未來發展性、周邊容積率等因素，180%容積率確實有合理之處，縣府已收到居民提出的變更細部計畫書圖草案。

潘亮宇指出，市地重劃作業進行中，依法不能任意變更都市計畫，縣府7月前將函請內政部解釋作業要點，能否配合重劃需求辦理變更；縣府也會啟動先期作業，審查計畫書圖的細部資料。

容積率 都市計畫 重劃區

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